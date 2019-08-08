Разработка боевой лазерной установки на базе бронированной машины Stryker

26 июля 2019 года армия США выдала корпорациям Northrop Grumman и Raytheon контракты общей стоимостью 203 млн долл на разработку на конкурсной основе прототипов 50-киловаттной боевой лазерной установки на базе бронированной машины Stryker (8х8). Подрядчиком по разработке лазерной установки для обеих участников по отдельному контракту с армией США выступает американская компания Kord Technologies.

Изображение предлагаемой Northrop Grumman 50-киловаттной боевой лазерной установки на базе бронированной машины Stryker (с) Northrop Grumman

Заказанные лазерные системы предназначены для обеспечения войсковой ПВО (M-SHORAD), борьбы с БЛА, а также поражения артиллерийских снарядов, ракет и мин. Контракты выданы по схеме ускоренного и упрощенного финансирования Other Transaction Authority (OTA). По условиям контрактов, каждая из корпораций должна поставить в течении года один опытный образец боевой лазерной установки на базе Stryker, а к 2022 финансовом году изготовить для испытаний еще по три установки.

Испытывавшаяся армией США экспериментальная установка 5-киловаттного волоконно-оптического лазера на базе бронированной машины Stryker. Форт-Силл (Оклахома), апрель 2017 года (с) C. Todd Lopez / армия США