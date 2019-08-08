Продолжается истребление украинских Ил-76 в Ливии

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Уничтожен Ил-76ТД рег. номер UR-COZ, доставивший контрабандный груз оружия из Турции на аэр. Мисрата

Сообщается, что Ил-76ТД рег. номер UR-COZ, доставивший груз оружия из Анкары (Турция) в аэр. Мисрата (Ливия) для террористической группы, близкой к Правительству Национального Согласия (GNA) несколько часов назад [вечером 5 августа 2019 года] был уничтожен ВВС Ливийской Национальной Армии (LNAF) через несколько минут после посадки.

LNA выпустила это видео и заявила, что Национальные военно-воздушные силы Ливии уничтожили грузовой самолет Ил-76ТД, который перевозил оружие из Ankara Турция в #Misrata, #Libya для аффилированной с #AlQaeda исламской террористической группы, близкой к #GNA.

Утверждается, что #LNAF уничтожил UR-COZ, Ил-76ТД, принадлежащий Volaris Business LP из Шотландии, подставной компании, созданной Турцией для незаконной передачи оружия Ливии. Этот самолет перевез тонны оружия из Анкары в Мисрату и Триполи за последние несколько недель.

Ил-76ТД, зав. номер 1023410355, выпущенный в сентябре 1992 г., перерегистрирован 18.04.2019 г. украинской авиакомпанией ООО "СКАЙАВІАТРАНС", владелец - VOLARIS BUSINESS LP, Шотландия. Директор - МАЛАХОВА Елена Сергеевна, единственный учредитель - .САЛИХОВ Дмитрий Александрович. До этого с ноября 2016 г. летал с таким же бортовым номером под сертификатом украинской авиакомпании "АЛЬФА ЭЙР". Ранее в течении 8 лет эксплуатировался под рег. номером EY-604 таджикской Asia Airways, а до этого в Судане и Киргизии.

Это уже третий за 10 дней Ил-76ТД с украинской регистрацией, уничтоженный в Ливии при перевозке контрабандного оружия для обеих сторон конфликта, вопреки эмбарго ООН. Предыдущие два Ил-76ТД бортовые номера UR-CMC и UR-CRP сгорели на авиабазе ЛНА Al-Jufra 25 июля, после доставки оружия из ОАЭ.

Самолет вылетел из # Akinci / # Mürted Air Base около 19:00 по Гринвичу и приземлился в # Мисрата около 23:30 по Гринвичу.

Возвращение из предыдущего рейса:

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Украинская версия уничтожения Ил-76ТД рег номер UR-COZ: ранен бортоператор, гуманитарный груз сгорел

В аэропорту Мисрата в Ливии ударами с дронов уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании "Скайавиатранс" с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста. Об этом сообщила директор компании Елена Малахова. Информацию о нападении на самолет Ил-76ТД подтвердили в МИД Украины. Дипломаты занимаются возвращением экипажа на Украину.

Информацию о нападении на самолет Ил-76ТД подтвердили в МИД Украины. Дипломаты занимаются возвращением экипажа на Украину.

Как рассказали в МИД, борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все разрешения есть в наличии, заверили в МИД. "В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - сообщили в МИД.

Как рассказала Малахова, борт выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста. По словам Малаховой, у компании есть все подтверждающие это документы.

Примерно в 3:17 ночи (по Киевскому времени), сразу после прибытия борта в аэропорт Мисрата, когда началась выгрузка товара, самолет был обстрелян при помощи беспилотников.

Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности. Пострадавших нет.

По словам директора компании, было несколько выстрелов. Самолет полностью уничтожен огнем.

Малахова отметила, что в налете участвовали два дрона, один из которых производил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента, по ее словам, фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.

"Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии", - сказала Малахова.

Сейчас компания связалась с украинским консульством и пытается вернуть экипаж в Украину. Речь идет о восьми гражданах.

По поводу груза точной информации у "Скайавиатранс" пока нет. Предположительно, он полностью уничтожен.

Arnaud Delalande Ретвитнул(а) OSINT Academy

Компания ведет подсчет своих убытков. Оценочная стоимость уничтоженного Ил-76ТД, по словам Малаховой, - 2,5 млн долларов. Это без дополнительного оборудования и стоимости груза.

30 июля Совет по безопасности Госавиаслужбы принял решение о запрете любого пассажирского и грузового сообщения с Ливией. Причина - обострение военно-политической ситуации в этой африканской стране

5. Держава Лівія (вимоги наказу Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації "Про забезпечення авіаційної безпеки, посилення

контролю та обмеження польотів українських повітряних суден у країнах з нестабільним становищем" від 23.02.2006 № 143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2006 року за № 482/12356), відповідний

бюлетень EASA CZIB-2017-02R4 діє до 25.10.2019 р.) - за винятком окремих дозволів для виконання польотів повітряних суден, необхідних для забезпечення

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