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08.08.2019
bmpd.livejournal.com

В Иране состоялась официальная презентация управляемых авиабомб Balaban, Yasin и семейства Ghaem

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в В Иране состоялась официальная презентация управляемых авиабомб Balaban, Yasin и семейства Ghaem

В принципе об этих управляемых авиационных бомбах уже было известно, так изображения бомб Balaban и Yasin (под названием JDAM-ER) демонстрировались на выставках ранее в этом году среди продукции иранской Организации оборонной промышленности, а первый вариант бомб Ghaem (Qaem) был представлен еще вместе с БПЛА Mohajer-6. Однако выяснилось, что под названием Ghaem у нас сейчас появилось целое семейство управляемых бомб для беспилотников.

На заднем плане в правой части фотографии самая большая авиабомба - это собственно управляемая планирующая авиабомба Yasir (JDAM-ER), слева поменьше управляемая планирующая авиабомба Balaban. На переднем плане управляемые авиабомбы семейства Qaem: в левой части Qaem-1, Qaem-9 по центру и Qaem-5 в правой части.

Ghaem-9 - это новый вариант бомбы для больших ударных БПЛА вроде Mohajer-6 и Shahed-129, Ghaem-5 это та стандартная управляемая авиабомба, что сразу пошла в производство вместе с БПЛА Mohajer-6 и уже получила боевое крещение в ходе ударов по позициям курдских группировок в приграничных районах Северного Ирака, а Ghaem-1 представляет собой ее уменьшенный вариант предназначены для применения с относительно небольших БПЛА, вроде широко распространенных иранских тактических разведывательных БПЛА Ababil-3. Заявлено, что они могут быть оснащены разными головками самонаведения.

Управляемые планирующие бомбы Yasir (JDAM-ER) имеют дальность полета более 50 км и впервые их показали еще в прошлом году среди вооружения модернизированных в Иране истребителей-бомбардировщиков Су-22 АКС КСИР и были уже и ранее кадры их применения с истребителей F-7. В свою очередь управляемые планирующие бомбы Balaban могут поразить цель на меньшем расстоянии (более 25 км), но они и размерами заметно меньше. На кадрах видео кстати можно заметить, как их запускают в т.ч. с реактивных БПЛА Karrar.

На цель эти планирующие бомбы Yasir и Balaban наводятся с помощью установенных инерциальной и спутниковой навигационных систем.

Yasin (JDAM-ER)

Balaban

Qaem-1

Qaem-5

Qaem-9

Ababil-3 серийный производственный номер "A3N-1-228" с управляемыми авиабомбами Qaem-1

Истребители F-7M ВВС Ирана с управляемыми планирующими авиационными бомбами Yasir (JDAM-ER)

Управляемая планирующая авиабомба Balaban

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Страны
Ирак
Иран
Продукция
JDAM
Karrar
Су-22
Проекты
БПЛА
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