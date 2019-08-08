Призрак "Варшавянки": чего боится Королевский флот

В Соединенном Королевстве озаботились российской подводной угрозой

"Российские сверхтихие подлодки угрожают британским водам" — заметка с этим заголовком в The Telegraph продолжила давнюю серию западных материалов о "подводной угрозе". Насколько она реальна и как может отреагировать на нее Британия — разбирались "Известия".

Долгая история "Варшавянки"

Разработанный в СССР в конце 1970-х годов новый проект дизель-электрической подлодки, получивший индекс 877 и шифр "Палтус" отличался от предшественников резко повысившимися требованиями к малозаметности и с самого начала рассчитывался на применение против себе подобных — новая субмарина должна была выигрывать "подводные дуэли" у лодок западной постройки. Это серьезно повлияло как на внешний облик, так и на оснащение лодки — веретенообразная форма корпуса и полное электродвижение (дизельные моторы использовались как генераторы, дающие энергию для электродвигателей) радикально отличали новую субмарину от предшествующих советских ДЭПЛ послевоенной разработки.

Команда подводной лодки Б-187 сошла на берег во Владивостоке, 19 января 1998 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

С самого начала лодка рассматривалась и как потенциальный экспортный продукт, в первую очередь для стран Варшавского договора (что послужило основанием для прижившегося в дальнейшем прозвища "Варшавянка"). Впрочем, подавляющее большинство ушедших на экспорт лодок приобрели совсем другие страны. В общей сложности по состоянию на лето 2019 года построено 67 лодок проекта 877 и созданного на его основе проекта 636, 30 из них переданы отечественному заказчику и 37—- зарубежным, в том числе: по одной для ВМС Польши и Румынии, три — Ирана, шесть — Алжира, еще шесть — Вьетнама, 10 — Индии и 10 — ВМС Народно-освободительной армии Китая.

В 1990-х годах предполагалось, что история "Варшавянок" вскоре завершится и им на смену как для отечественного флота, так и для инозаказчиков придет проект 677 "Лада" с экспортной версией "Амур-1650", однако реальность оказалась иной: доработка "Лады" заняла длительное время и в 2019 году флот должен получить лишь вторую субмарину этого проекта, а экспортных контрактов на "Амур-1650" пока не было. В условиях нехватки современных лодок в 2009 году ВМФ России вновь заказал "Варшавянки" для себя — из числа 30 переданных отечественному заказчику лодок шесть субмарин проекта 636 построены в 2010-х годах для Черноморского флота. Осенью должна быть передана седьмая лодка — Б-274 "Петропавловск-Камчатский", первая "Варшавянка" новой постройки для Тихого океана.

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" у причала в Новороссийске Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Всего же в составе ВМФ РФ сейчас 20 лодок проекта 877 и 636 (включая как боеготовые, так и ремонтируемые), и еще несколько субмарин первых серий ожидают утилизации.

Учитывая относительную дешевизну содержания и ремонта, "Варшавянки" сегодня являются наиболее массовым и боеготовым типом подлодок в составе российского флота. Вместе с тем нужно отметить, что эта дешевизна имеет и обратную сторону: гидроакустическое оборудование "Варшавянок", в основе которого по-прежнему лежат технические решения 1980-х годов, сегодня сложно отнести к перспективным образцам. В частности, к недостаткам "Варшавянок" относят отсутствие боковых и буксируемой гидроакустических антенн.

Страхи Северной Европы

Скандинавские страны и Британия традиционно отличаются повышенной нервозностью в отношении отечественного подплава, особенно Швеция, где в послевоенные годы "обнаружение русских субмарин" превратилось в национальный спорт, при этом за перископы или рубки "всплывших" лодок периодически принимается всё что угодно — от плавающих в море обломков до прибрежных скал. Отчасти эти страхи имели основания — дизельные лодки Балтийского и Северного флотов активно действовали на Балтике, в Северном, Норвежском морях и прочих прилегающих к Европе водах северной Атлантики, и шансы повстречаться с ними, особенно у проводящих много времени в море рыбаков и моряков торгового флота, были едва ли не большими, чем у их военных коллег.

Столь же традиционно эти страхи использовались для наращивания собственных флотов, которые у северных стран НАТО во многом были "заточены" на противостояние "советской подводной угрозе".

В настоящее время ситуация несколько изменилась. Из 20 "Варшавянок" в составе российского флота семь находятся на Черном море (в том числе шесть новых и пребывающая в длительном ремонте Б-871 "Алроса", вошедшая в строй в 1990 году), семь — в составе Тихоокеанского флота, пять — на севере (там же служит и единственная пока в составе флота ПЛ проекта 677) и одна — Б-806 "Дмитров" — на Балтике. Кроме того, на Балтике в настоящее время проходит испытания седьмая построенная для ВМФ России субмарина проекта 636 — Б-274 "Петропавловск-Камчатский", которая вскоре должна отправиться на Тихий океан, и этим летом начала испытания вторая лодка проекта 677 — Б-586 "Кронштадт", предназначенная для Северного флота.

При этом нужно отметить, что в силу географических условий ни старые, ни новые субмарины Балтфлота не могут скрытно пройти Балтийские проливы, что ограничивает их активность Балтикой, — так что если говорить о секретных операциях близ британского побережья, то здесь речь идет только о лодках Северного флота.

Подводная лодка проекта 677 "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург" Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Таким образом, если говорить о фактической основе материала The Telegraph, построенного на угрозе со стороны новых российских дизель-электрических лодок в британских водах, то по факту эта угроза сегодня исчерпывается единственной Б-585 "Санкт-Петербург", головной лодкой проекта 677 "Лада".

Говорить о бессмысленности материала, впрочем, не стоит. Британский подплав, как и Королевский флот в целом, переживает не самые простые времена, резко сократившись в числе (впрочем, как и ВМФ России). При этом дизельных субмарин после прекращения строительства подводных лодок типа "Апхолдер", списания четырех построенных в 1994 году и передачи десятилетие спустя Канаде в составе британских ВМС больше нет, а эксплуатация атомных в силу их немногочисленности вызывает всё большие проблемы.

Вместе с тем современные технические решения, особенно с учетом возможности для Британии воспользоваться опытом партнеров, продолжающих постройку дизельных субмарин, — от Германии до Японии — позволяют строить лодки с большим потенциалом, не уступающие атомным как минимум в решении задач в прибрежных водах. Если материал британской прессы был не результатом очередного поиска темы в отсутствие актуальных инфоповодов, а частью какой-то информационной кампании, то мы скоро это заметим. Например, по внесенному предложению о постройке новых дизельных лодок для Королевского флота.

Илья Крамник