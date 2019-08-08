Войти
08.08.2019
ТАСС

Команда РФ показала лучшее время в гонке на конкурсе "Десантный взвод" АрМИ-2019

719
0
0
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий во время эстафеты с преодолением полосы препятствий на этапе конкурса "Десантный взвод".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Отличную стрельбу на огневом рубеже и преодоление препятствий на дистанции, а также высокую скорость в гонке показали три российских экипажа, отметили в Минобороны

ПСКОВ, 6 августа. /ТАСС/. Десантники из России одержали победу в индивидуальной гонке на боевых машинах, которая проходила в Псковской области во вторник в рамках второго этапа конкурса "Десантный взвод" V Армейских международных игр (АрМИ-2019). Об этом сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на боевых машинах рамках второго этапа конкурса "Десантный взвод". Отличную стрельбу на огневом рубеже и преодоление препятствий на дистанции, а также высокую скорость в гонке показали три российских экипажа, которые заняли все призовые места в индивидуальном зачете. В командном зачете первое место заняла команда РФ. На втором месте десантники из Беларуси, третье место у команды Ирана", - отмечается в сообщении.

Как уточняет Минобороны, во вторник на старт второго этапа "Десантного взвода" вышли экипажи из 21 страны мира. "Участники гонки соревновались на российских боевых машинах десанта БМД-2, за исключением команды Китайской Народной Республики, которая соревновалась на модернизированных БМД отечественного (китайского - прим. ТАСС) производства ZLC-2000, команды Алжира, соревновавшейся на БМП-2 российского производства и команды Венесуэлы, выбравших для гонки БТР-80", - говорится в сообщении.

В сообщении ведомства отмечается, что претендовать на призовые места командам из Белоруссии и Ирана, не позволила неудачная стрельба на огневых рубежах. Неудачно сложились гонки и для команд из Алжира, Китая и Казахстана, которых подвела техника. "Особо отмечается достижение команды Венесуэлы, которая в упорной борьбе сумела опередить сильные команды из Казахстана и Китая и впервые заняла высокое четвертое место", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - проходят пятые Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Алжир
Армения
Белоруссия
Венесуэла
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Монголия
Россия
Узбекистан
Продукция
ZBD-03
БМД-2
БМП-2
БТР-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
05.08.2019
На конкурсе рембригад в рамках АрМИ-2019 приготовили яичницу от тепла двигателя Т-80
31.07.2019
Российские зенитчики выступят на бронеавтомобилях "Тайфун-ПВО" на АрМИ-2019
29.07.2019
Российские военные прибыли в Китай для участия в конкурсе Армейских международных игр
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 17:50
  • 12
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 08.08 16:35
  • 176
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 08.08 16:29
  • 86
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 08.08 16:24
  • 34
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 08.08 16:08
  • 2
Польские СМИ пишут о планах ВВС страны отказаться от МиГ-29
  • 08.08 14:19
  • 1
Как заработать на акциях?
  • 08.08 13:49
  • 4
Sohu (Китай): крейсер "Украина" простаивает почти 30 лет, теперь его судьба определена. Почему его сначала хотели продать Китаю?
  • 08.08 13:35
  • 1
В Пентагоне назвали "причину укрепления позиций" ИГИЛ в Сирии и Ираке
  • 08.08 13:22
  • 3
Танки становятся умнее людей
  • 08.08 13:05
  • 1
Рапторные комбинации дают 50-процентный эффект
  • 08.08 13:03
  • 1
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 08.08 12:59
  • 10
ВЦИОМ: большинство россиян считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире
  • 08.08 12:53
  • 1
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром
  • 08.08 12:32
  • 31
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 08.08 12:14
  • 2
"Заметным" воздухозаборникам Су-57 дали объяснение