Российские водолазы стали "звездами" Персидского залива

Команда водолазов ВМФ России завершила выступление на втором этапе международного конкурса по водолазному многоборью "Глубина" в акватории Персидского залива. Российские водолазы удивили иностранных коллег, осуществив перемещение десяти 32-килограммовых гирь всего за три подхода, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе состязаний в Иране в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019) водолазы капитан-лейтенант Леонид Жаплов и главный старшина Владимир Леонов переносили по 4 гири общим весом 128 килограммов за подход (по две в каждой руке), и это не считая того, что вес шлангового водолазного снаряжения с жестким шлемом и ботами, в который были облачены российские водолазы, в соответствии с положением конкурса, также составлял около 60 килограммов.

В упражнении "Весы" в обеспечении спусков была задействована уже вся российская команда. Суть упражнения состояла в том, чтобы перенести десять гирь весом 32 кг на специальный тренажер "рычажные весы". В одной из оконечностей его плеч находится грузовая корзина, в которую необходимо уложить все гири, чтобы под их весом корзина опустилась на грунт, при этом освободив доступ к искомому предмету - ядру. Оно впоследствии обвязывается водолазами под водой и поднимается на поверхность одним из участников команды, находящимся на плавучем понтоне.

Российская команда показала результат в 2 минуты 34 секунды, что на 1 минуту и 5 секунд превысило показатель водолазной команды ВМС Исламской Республики Иран, выполнившей аналогичное упражнение в первый день проведения соревнований.