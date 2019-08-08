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08.08.2019
Интерфакс-АВН

США направили авианосец в Южно-Китайское море с миссией доброй воли

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Авианосцы Ronald Reagan и John C. Stennis в Филиппинском море, 16 ноября 2018
Авианосцы Ronald Reagan и John C. Stennis в Филиппинском море, 16 ноября 2018.
Источник изображения: Photo by Petty Officer 2nd Class Kaila Peters

Вашингтон. 6 августа. ИНТЕРФАКС - США направили авианосец "Рональд Рейган" в Манилу через акваторию Южно-Китайского моря с целью способствовать диалогу между странами этого региона, где существуют территориальные проблемы, сообщает во вторник американская газета The Hill.

"Кредо (миссии - ИФ) этого авианосца - мир посредством силы", - цитирует издание слова командующего авианосными силами Карла Томаса.

На вопрос, что на фоне роста напряженности между США и Китаем означает присутствие "Рональда Рейгана" в Южно-Китайском море, Томас указал на роль американского военного присутствия в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.

"Мы просто думаем, что необходимо соблюдать международное право, а наше присутствие обеспечивает ту безопасность и стабильность, на фоне которых могут идти дискуссии (между странами - ИФ)", - уточнил он.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море.

США заявляют о невмешательстве в споры, но, тем не менее, как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.

После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), министр обороны США Марк Эспер объявил о планах размещения обычных ракет средней дальности в странах Азии.

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Страны
Бруней
Вьетнам
Китай
Малайзия
США
Филиппины
Проекты
Nimitz
Авианосец
РСМД
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