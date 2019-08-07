Пентагон разрабатывает «говорящие лазеры» для управления толпой

Военные работают над созданием нелетальных лазеров, которые будут передавать сообщения или создавать дезориентирующий шум. Устройство поможет остановить злоумышленников и контролировать буйные демонстрации.

Исследователи из Пентагона работают над новым типом нелетального оружия — лазерным лучом для создания шара плазмы. Такой «Файербол» может использоваться для нагрева кожи противника, а также передачи приказов сдаться и дезориентирующего шума громкостью 155 децибел. Как отмечает Military Times, технология обещает быть намного более эффективной, нежели использование громкоговорителей или светошумовых гранат.

Новый вид оружия пригодится не только во время военных и террористических операций, но и, например, для управления толпой.

На данном этапе установка лучше всего подходит для защиты статичных объектов, однако авторы намерены создать вариант для установки на небольшом транспортном средстве.

Очередной раунд испытаний «говорящего файербола» прошел в июне этого года. Первоочередная задача исследователей — усовершенствовать передачу человеческой речи и увеличить расстояние действие лазера до 100 метров, а в перспективе и до нескольких километров. Авторы разработки полагают, что военные смогут воспользоваться устройством уже через пять лет.

Обжигающие лазеры — не единственный перспективный вид нелетального оружия. Среди других разработок — дроны, оборудованные громкоговорителями, и мины, которые выводят из строя электромобили, не нанося вреда их пассажирам.

Сергей Коленов