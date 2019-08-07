Пентагон разрабатывает «говорящие лазеры» для управления толпой
Военные работают над созданием нелетальных лазеров, которые будут передавать сообщения или создавать дезориентирующий шум. Устройство поможет остановить злоумышленников и контролировать буйные демонстрации.
Исследователи из Пентагона работают над новым типом нелетального оружия — лазерным лучом для создания шара плазмы. Такой «Файербол» может использоваться для нагрева кожи противника, а также передачи приказов сдаться и дезориентирующего шума громкостью 155 децибел. Как отмечает Military Times, технология обещает быть намного более эффективной, нежели использование громкоговорителей или светошумовых гранат.
Новый вид оружия пригодится не только во время военных и террористических операций, но и, например, для управления толпой.
Очередной раунд испытаний «говорящего файербола» прошел в июне этого года. Первоочередная задача исследователей — усовершенствовать передачу человеческой речи и увеличить расстояние действие лазера до 100 метров, а в перспективе и до нескольких километров. Авторы разработки полагают, что военные смогут воспользоваться устройством уже через пять лет.
Обжигающие лазеры — не единственный перспективный вид нелетального оружия. Среди других разработок — дроны, оборудованные громкоговорителями, и мины, которые выводят из строя электромобили, не нанося вреда их пассажирам.
Сергей Коленов
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