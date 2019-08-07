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07.08.2019
Интерфакс-АВН

Корабль Cygnus после отстыковки от МКС отправился в автономный полет - NASA

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Грузовой корабль Cygnus
Грузовой корабль Cygnus.
Источник изображения: © NASA

Вашингтон. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой корабль Cygnus после расстыковки во вторник с Международной космической станции (МКС) оправился в многомесячный автономный полет, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отстыковка "грузовика" корпорации Northrop Grumman, находившегося в составе МКС более трех месяцев, была осуществлена по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне в 19:15 мск.

Корабль Cygnus забрал с собой со станции мусор и отходы. После расстыковки он поднялся на более высокую орбиту, чтобы запустить несколько малых исследовательских спутников. Кроме того, через месяц после самостоятельного полета с его борта будут выпущен "инспекционный" наноаппарат, который совершит облет корабля и осуществит его фотосъемку с высоким разрешением. Снимки будут передаваться на борт "грузовика" для последующей трансляции на Землю, сообщает NASA.

Cygnus продолжит автономный полет до декабря, когда он будет сведен с орбиты и прекратит свое существование в акватории Тихого океана. Большая его часть сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. В общей сложности полет "грузовика" продлится рекордные для этого типа кораблей восемь месяцев.

Как сообщалось, 19 апреля грузовой корабль Cygnus пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Unity. Он доставил на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Среди прочего он впервые привез на МКС живые организмы - 40 лабораторных мышей, а также мини-робота Astro B, который будет использоваться для помощи экипажу при проведении различных экспериментов.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Antares, стартовавшей с космодрома Уоллопс, который расположен на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Запуск был осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это был уже 11-й полет американского космического грузовика данного типа к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда "грузовик" не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Как сообщалось, 31 июля с МКС состыковался российский грузовой корабль "Прогресс МС-12", выведенный на орбиту, ракетой-носителем "Союз". Кроме того, 27 июля к МКС также пристыковался американский грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon.

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