Вашингтон воспользуется любыми средствами для борьбы с режимом Мадуро - Белый дом

Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.

Вашингтон. 6 августа. ИНТЕРФАКС - США готовы применить любые целесообразные средства для противодействия режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном во вторник.

"Администрация Дональда Трампа отчетливо продемонстрировала: мы рассматриваем все варианты. США воспользуются любыми оправданными средствами, чтобы прекратить власть Мадуро в Венесуэле, а также чтобы помочь венесуэльскому народу получить гуманитарную помощь и обеспечить демократический переходный период в Венесуэле", - отмечается в документе.

"Диктатура Мадуро должна закончиться, чтобы у Венесуэлы появилось стабильное, демократичное и процветающее будущее, свободное от ужасов социализма, который опустошил эту когда-то прекрасную страну", - подчеркнули в Белом доме.