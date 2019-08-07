Войти
07.08.2019
Интерфакс-АВН

Вашингтон воспользуется любыми средствами для борьбы с режимом Мадуро - Белый дом

608
0
0
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.
Источник изображения: © РИА Новости / Карлос Эррера

Вашингтон. 6 августа. ИНТЕРФАКС - США готовы применить любые целесообразные средства для противодействия режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном во вторник.

"Администрация Дональда Трампа отчетливо продемонстрировала: мы рассматриваем все варианты. США воспользуются любыми оправданными средствами, чтобы прекратить власть Мадуро в Венесуэле, а также чтобы помочь венесуэльскому народу получить гуманитарную помощь и обеспечить демократический переходный период в Венесуэле", - отмечается в документе.

"Диктатура Мадуро должна закончиться, чтобы у Венесуэлы появилось стабильное, демократичное и процветающее будущее, свободное от ужасов социализма, который опустошил эту когда-то прекрасную страну", - подчеркнули в Белом доме.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
26.06.2019
"Сотрудничество прозрачно": российские военные приехали в Венесуэлу
04.06.2019
"О сокращении речи нет": Россия оставит военных в Венесуэле
29.03.2019
За Венесуэлу не волнуйтесь: Москва ответила на ультиматум Трампа
26.02.2019
США и группа Лимы в Колумбии обсуждают действия против Венесуэлы
25.02.2019
Усилили армию Венесуэлы: Лукашенко рассказал о помощи Чавесу
09.08.2017
Контора глубокого неведения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 23:05
  • 9
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"