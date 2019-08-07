Project Syndicate (США): ущерб американской разведке уже нанесён

Как и его предыдущая попытка назначить двух марионеток в совет управляющих Федеральной резервной системы США, выбор президентом Дональдом Трампом впечатляюще неквалифицированного подхалима в качестве следующего директора Службы национальной разведки представляет явную угрозу интересам Америки, считает автор-разведчик. И то, что эта кандидатура была отозвана, практически не имеет значения.

АТЛАНТА - Для того чтобы понять, что происходит внутри авторитарных режимов, будь это Москва, Гавана, Пекин или Пхеньян, аналитики всегда уделяют пристальное внимание карьерным взлётам и падениям руководителей разведки. И в случае с президентом США Дональдом Трампом, мечтающим об авторитарном лидерстве, действительно о многом говорит отмена номинации Джона Рэтклиффа (John Ratcliffe), конгрессмена-республиканца из Техаса, на пост директора Национальной разведки взамен уходящего Дэна Коутса (Dan Coats).

Рэтклифф не имел никаких видимых качеств, необходимых для этой работы, но зато был раболепно предан Трампу. И хотя Трамп отозвал его кандидатуру, он сделал это не потому, что его заботит национальная безопасность США, а из-за опасений, что его кандидат не будет утверждён в должности. Тот факт, что Трамп в принципе был готов рассматривать столь неподходящую кандидатуру для этой работы, помогает понять, как сильно он хочет поставить разведслужбы под свой полный контроль.

В течение первых двух лет президентства Трампа профессиональное руководство разведывательного сообщества США держалось тихо, решив, что молчание - это наилучшая тактика в работе с несдержанным и антагонистичным боссом. Но, похоже, что ситуация с Рэтклиффом свидетельствует о возникновении новой проблемы, причём не только для разведывательного истеблишмента США, но и для американских союзников, которые долгое время ценили свой доступ к разведсообществу в Вашингтоне - аполитичному и ориентирующемуся на факты. Продемонстрировав готовность ставить подхалимов на высшие посты в сфере национальной безопасности, Трамп уже нанёс серьёзный удар системе альянсов, которые формируют фундамент американской власти и влияния в мире.

Проблема не только в том, что Трамп политизирует разведку, хотя это уже и так достаточно плохо. Проблема в том, что он подрывает эффективность и глобальный охват разведывательных агентств США. Как и его инфантильные нападки на союзников, выбор марионеток на руководящие позиции в разведслужбах США посылает миру бесспорный сигнал: Америку нельзя больше считать надёжным и заслуживающим доверия партнёром.

Многие из наиболее ценных секретов, которые оказываются в распоряжение сотрудников американской разведки, поступают благодаря давним связям с партнёрами за рубежом. Взять, к примеру, партнёрство Содружества между США, Британией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Созданное во время Второй мировой войны и укрепившееся во время холодной войны, оно является важнейшим условием существования альянса "Пяти глаз", ставшего основой разведки в сфере коммуникаций и радиосигналов по всему миру. Оно перестанет таким быть без стабильно надёжного и умелого руководства разведкой во всех участвующих странах.

Кроме того, с помощью сотрудничества, насчитывающего многие десятилетия, разведывательные агентства США сформировали новые партнёрства с бывшими врагами, в том числе с Германией и Японией, и создали охватывающую весь мир сеть ценнейших отношений, начиная с Южной Кореи и союзников в Юго-Восточной Азии и заканчивая странами Ближнего Востока и других регионов.

Однако, как показывает история, подобные отношения очень деликатны, то есть крайне уязвимы в случае резких политических изменений. "У нас нет вечных союзников, и у нас нет постоянных врагов, - сострил однажды лорд Пальмерстон, дважды становившийся премьер-министром Великобритании на пике её имперского величия. - Вечными и постоянными являются наши интересы, а наша обязанность заключается в том, чтобы следовать этим интересам". Если это замечание Пальмерстона верно в отношении государств, оно ещё более верно в отношении шпионов. После почти трёх лет беспричинных оскорблений и провокаций, Трамп, по данным Исследовательского центра "Пью" (Pew), ухудшил позиции США практически во всех странах мира. Америка потеряла доверие и уважение не только простого человека с улицы, но и сотрудников иностранных разведок. Более того, было бы полной наивностью полагать, будто нападки Трампа на НАТО и тот факт, что он назвал договор США и Японии о взаимной обороне "несправедливым", никак не повлияли на отношение к Америке других стран.

Стоит прояснить: проблема не в том, что официальное недовольство США выражается через дипломатические каналы. А в том, что последствия глупых выходок Трампа, несомненно, отражаются на ситуации внизу - на оперативном уровне. Традиционно сотрудники разведслужб США и союзников делились между собой своими оценками и фактами, на которых основывались эти оценки. Но в случае с ядерными планами Северной Кореи и российским вмешательством в американские выборы Трамп откровенно отвергнул данные собственных разведслужб. А при случае он даже передавал секретную информацию русским. И что теперь должны думать шпионы в Лондоне, Берлине, Сеуле и Тель-Авиве?

Есть очевидные, тревожные параллели между ситуацией сегодня и в начале 1980-х годов, когда трансатлантические отношения были серьёзно напряжены. Из-за Иранской революции и советского вторжения в Афганистан в 1979 году, а также из-за последовавшего затем польского кризиса в 1980-1981 годах, европейские лидеры чувствовали растущую необходимость дистанцироваться от только что пришедшей к власти, более жёсткой администрации президента США Рональда Рейгана. Взгляды США и Европы заметно расходились по таким вопросам, как намерения Кремля, контроль над вооружениями и опасности конфликта, назревавшего в Восточной Европе. Тем не менее глубокие и давние отношения между разведслужбами сыграли огромную роль в сохранении единства альянса НАТО.

Ещё неизвестно, сумеют ли разведывательные агентства сделать то же самое сегодня. Тот факт, что Трамп в принципе был готов рассматривать кандидатуру шокирующе неподготовленного слабака на пост руководителя всего разведывательного истеблишмента США, не предвещает ничего хорошего. Последствия этого для сотрудничества разведок и для американского влияния за рубежом очевидны. Подобно провалившейся номинации лояльных Трампу людей - Стивена Мура (Stephen Moore) и Хермана Кейна (Herman Cain) - в совет управляющих Федерального резерва США, неуклюжая номинация Рэтклиффа уже нанесла новый ущерб авторитету США в глазах их союзников.

В очередной раз Трамп продемонстрировал, что он ставит собственные политические интересы выше интересов национальной безопасности и нормальной работы независимого разведывательного истеблишмента. После ухода Коутса "взрослых в комнате" Трампа станет на одного меньше. Оставшиеся руководители разведки должны чётко разъяснить, что именно стоит на кону при выборе его преемника.

Кент Харрингтон - бывший старший аналитик ЦРУ, служил офицером Службы национальной разведки по Восточной Азии, начальником резидентуры в Азии и директором ЦРУ по связям с общественностью.

Кент Харрингтон (Kent Harrington)