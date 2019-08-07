Войти
07.08.2019
ИноСМИ

Project Syndicate (США): ущерб американской разведке уже нанесён

913
0
0
Джон Ретклифф
Джон Ретклифф.
Источник изображения: © AP Photo, Yuri Gripas

Как и его предыдущая попытка назначить двух марионеток в совет управляющих Федеральной резервной системы США, выбор президентом Дональдом Трампом впечатляюще неквалифицированного подхалима в качестве следующего директора Службы национальной разведки представляет явную угрозу интересам Америки, считает автор-разведчик. И то, что эта кандидатура была отозвана, практически не имеет значения.

АТЛАНТА - Для того чтобы понять, что происходит внутри авторитарных режимов, будь это Москва, Гавана, Пекин или Пхеньян, аналитики всегда уделяют пристальное внимание карьерным взлётам и падениям руководителей разведки. И в случае с президентом США Дональдом Трампом, мечтающим об авторитарном лидерстве, действительно о многом говорит отмена номинации Джона Рэтклиффа (John Ratcliffe), конгрессмена-республиканца из Техаса, на пост директора Национальной разведки взамен уходящего Дэна Коутса (Dan Coats).

Рэтклифф не имел никаких видимых качеств, необходимых для этой работы, но зато был раболепно предан Трампу. И хотя Трамп отозвал его кандидатуру, он сделал это не потому, что его заботит национальная безопасность США, а из-за опасений, что его кандидат не будет утверждён в должности. Тот факт, что Трамп в принципе был готов рассматривать столь неподходящую кандидатуру для этой работы, помогает понять, как сильно он хочет поставить разведслужбы под свой полный контроль.

В течение первых двух лет президентства Трампа профессиональное руководство разведывательного сообщества США держалось тихо, решив, что молчание - это наилучшая тактика в работе с несдержанным и антагонистичным боссом. Но, похоже, что ситуация с Рэтклиффом свидетельствует о возникновении новой проблемы, причём не только для разведывательного истеблишмента США, но и для американских союзников, которые долгое время ценили свой доступ к разведсообществу в Вашингтоне - аполитичному и ориентирующемуся на факты. Продемонстрировав готовность ставить подхалимов на высшие посты в сфере национальной безопасности, Трамп уже нанёс серьёзный удар системе альянсов, которые формируют фундамент американской власти и влияния в мире.

Проблема не только в том, что Трамп политизирует разведку, хотя это уже и так достаточно плохо. Проблема в том, что он подрывает эффективность и глобальный охват разведывательных агентств США. Как и его инфантильные нападки на союзников, выбор марионеток на руководящие позиции в разведслужбах США посылает миру бесспорный сигнал: Америку нельзя больше считать надёжным и заслуживающим доверия партнёром.

Многие из наиболее ценных секретов, которые оказываются в распоряжение сотрудников американской разведки, поступают благодаря давним связям с партнёрами за рубежом. Взять, к примеру, партнёрство Содружества между США, Британией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Созданное во время Второй мировой войны и укрепившееся во время холодной войны, оно является важнейшим условием существования альянса "Пяти глаз", ставшего основой разведки в сфере коммуникаций и радиосигналов по всему миру. Оно перестанет таким быть без стабильно надёжного и умелого руководства разведкой во всех участвующих странах.

Кроме того, с помощью сотрудничества, насчитывающего многие десятилетия, разведывательные агентства США сформировали новые партнёрства с бывшими врагами, в том числе с Германией и Японией, и создали охватывающую весь мир сеть ценнейших отношений, начиная с Южной Кореи и союзников в Юго-Восточной Азии и заканчивая странами Ближнего Востока и других регионов.

Однако, как показывает история, подобные отношения очень деликатны, то есть крайне уязвимы в случае резких политических изменений. "У нас нет вечных союзников, и у нас нет постоянных врагов, - сострил однажды лорд Пальмерстон, дважды становившийся премьер-министром Великобритании на пике её имперского величия. - Вечными и постоянными являются наши интересы, а наша обязанность заключается в том, чтобы следовать этим интересам". Если это замечание Пальмерстона верно в отношении государств, оно ещё более верно в отношении шпионов. После почти трёх лет беспричинных оскорблений и провокаций, Трамп, по данным Исследовательского центра "Пью" (Pew), ухудшил позиции США практически во всех странах мира. Америка потеряла доверие и уважение не только простого человека с улицы, но и сотрудников иностранных разведок. Более того, было бы полной наивностью полагать, будто нападки Трампа на НАТО и тот факт, что он назвал договор США и Японии о взаимной обороне "несправедливым", никак не повлияли на отношение к Америке других стран.

Стоит прояснить: проблема не в том, что официальное недовольство США выражается через дипломатические каналы. А в том, что последствия глупых выходок Трампа, несомненно, отражаются на ситуации внизу - на оперативном уровне. Традиционно сотрудники разведслужб США и союзников делились между собой своими оценками и фактами, на которых основывались эти оценки. Но в случае с ядерными планами Северной Кореи и российским вмешательством в американские выборы Трамп откровенно отвергнул данные собственных разведслужб. А при случае он даже передавал секретную информацию русским. И что теперь должны думать шпионы в Лондоне, Берлине, Сеуле и Тель-Авиве?

Есть очевидные, тревожные параллели между ситуацией сегодня и в начале 1980-х годов, когда трансатлантические отношения были серьёзно напряжены. Из-за Иранской революции и советского вторжения в Афганистан в 1979 году, а также из-за последовавшего затем польского кризиса в 1980-1981 годах, европейские лидеры чувствовали растущую необходимость дистанцироваться от только что пришедшей к власти, более жёсткой администрации президента США Рональда Рейгана. Взгляды США и Европы заметно расходились по таким вопросам, как намерения Кремля, контроль над вооружениями и опасности конфликта, назревавшего в Восточной Европе. Тем не менее глубокие и давние отношения между разведслужбами сыграли огромную роль в сохранении единства альянса НАТО.

Ещё неизвестно, сумеют ли разведывательные агентства сделать то же самое сегодня. Тот факт, что Трамп в принципе был готов рассматривать кандидатуру шокирующе неподготовленного слабака на пост руководителя всего разведывательного истеблишмента США, не предвещает ничего хорошего. Последствия этого для сотрудничества разведок и для американского влияния за рубежом очевидны. Подобно провалившейся номинации лояльных Трампу людей - Стивена Мура (Stephen Moore) и Хермана Кейна (Herman Cain) - в совет управляющих Федерального резерва США, неуклюжая номинация Рэтклиффа уже нанесла новый ущерб авторитету США в глазах их союзников.

В очередной раз Трамп продемонстрировал, что он ставит собственные политические интересы выше интересов национальной безопасности и нормальной работы независимого разведывательного истеблишмента. После ухода Коутса "взрослых в комнате" Трампа станет на одного меньше. Оставшиеся руководители разведки должны чётко разъяснить, что именно стоит на кону при выборе его преемника.

Кент Харрингтон - бывший старший аналитик ЦРУ, служил офицером Службы национальной разведки по Восточной Азии, начальником резидентуры в Азии и директором ЦРУ по связям с общественностью.


Кент Харрингтон (Kent Harrington)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Афганистан
Великобритания
Германия
Израиль
Иран
Канада
Китай
КНДР
Куба
Новая Зеландия
Польша
Россия
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
22.11.2017
Мосты конфронтации
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.11.2012
В тройку лидеров по поставкам вооружений в страны АТР по периоду 2005-2012 гг. входят США, Россия и Франция
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 07.08 15:23
  • 31
Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован к 2026 году