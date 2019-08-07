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07.08.2019
Российская газета

Два противолодочных Ту-142 слетали к берегам США и Канады

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Источник изображения: Алексей Даничев / РИА Новости

Пара дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнила многочасовой рейд над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западной окраины Аляски и Канады.

В пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) корреспонденту "РГ" рассказали, что на отдельных участках маршрута "туполевых" сопровождали стартовавшие с Камчатского аэродрома Елизово два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Их пилоты встретили противолодочников, осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами и сопроводили их в зоне ответственности флота. "В ходе выполнения тринадцатичасового беспосадочного полета воздушные танкеры Ил-78 Дальней авиации ВКС России осуществили дозаправку противолодочных самолетов топливом", - добавили в пресс-службе.

В ТОФ подчеркнули, что рейд Ту-142 проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

К патрулированию в небе отдаленных регионов мира командование ВКС обычно привлекает стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Их экипажи достаточно часто летают над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики. Такие задачи российские авиаторы называют походами "за угол". Они также контролируют обстановку над Черным, Каспийским морями и над Тихим океаном.

Судя по всему, противолодочные Ту-142 тоже нередко появляются у чужих берегов. Однако прежде выполнение подобных задач генералы, как правило, не афишировали. В СМИ эти самолеты обычно упоминались в связи с проводимыми на флотах крупными военно-морскими учениями, где в том числе отрабатывался поиск "вражеских" подлодок и кораблей.

Впрочем, на этой неделе стали известны и другие миссии сто сорок вторых. Так, в 5 августа Минобороны сообщило, что пара Ту-142 Тихоокеанского флота провела разведку и аэрофотосъемку пожароопасных районов в Хабаровском крае, на севере Якутии и в Забайкальском крае. Учитывая сложный рельеф местности и сильное задымление, самолеты шли на высотах 2,5-3 тысяч метров, их экипажи обследовали более 300 квадратных километров территории и выявили несколько крупных возгораний. Полученные сведения летчики затем передали в оперативный штаб авиагруппировки Минобороны в Красноярске.


Юрий Гаврилов

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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
Ил-78
МиГ-31
МиГ-31БМ
Ту-142
Ту-160
Ту-95
Проекты
Арктика
Военные учения
ТОФ
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