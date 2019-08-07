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07.08.2019
Военное обозрение

КНР наращивает интенсивность учений перспективных носителей гиперзвукового оружия

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Двенадцать китайских дальних бомбардировщиков H-6K отправлены на проведение учений. Данные самолеты способны нести гиперзвуковые ракеты и предназначены для нанесения ударов по объектам, находящимся в глубине оборонительных позиций противника.

Источник изображения: topwar.ru

Стратегические бомбардировщики ВВС Китайской Народной Армии совершили вылет из центра Китая в неназванную точку для проведения учений. Об этом сообщает издание Global Times.

H-6K является стратегическим бомбардировщиком, его цель – нанесение ударов по ключевым точкам в глубине вражеских территорий. По оценке экспертов издания, этот самолет может быть вооружен гиперзвуковыми ракетами.

По словам аналитиков (их мнение цитирует издание) в сочетании с малозаметными истребителями J-20, Н-6К могут совершить превентивный прорыв эшелонированной обороны противника.

В войне наша главная цель - нанести удар по удаленным и жизненно важным позициям противника, парализовав его.

- сказал в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) пилот H-6K Ли Пин.

Хотя H-6K не относится к классу самолетов-невидимок (кроме того, он дозвуковой), "стратег" имеет широкую номенклатуру современного вооружения, включая крылатые ракеты, что позволяет ему наносить удары на дальних дистанциях.

H-6K может, оставаясь в безопасной зоне, запустить ракеты и ретироваться. Потенциально, учитывая уровень разработки современного гиперзвукового, самолет может поражать цели на 3000 км вглубь территории противника.

- отмечает Ван Янан, главный редактор журнала Aerospace Knowledge.

Предполагая, что каждый H-6K может нести шесть ракет, 12 бомбардировщиков могут атаковать до 72 жизненно важных военных узлов, сказал он. CCTV также сообщило, что параллельно с вылетом стратегических бомбардировщиков полномасштабные боевые учения проводят малозаметные истребители нового поколения J-20.

Стратегия КНР предполагает, что J-20 будут выступать в качестве сопровождающих H-6K: малозаметные самолеты будут выполнять роль истребителей прорыва. Они должны уничтожать самолеты ДРЛО и заправщики, в то время как задача стратегических бомбардировщиков - нанесение ударов по наземным объектам, таким, как командные центры и позиции ракет и расчетов ПВО.

Global Times утверждает, что в 2018 году количество боеприпасов, истраченных H-6K на учениях, возросло в несколько раз по сравнению с прошлыми годами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Xian H-6
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
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