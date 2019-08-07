"Валькирия" идёт в серию

ВВС США вскоре могут вооружиться "помощниками истребителей". Вчера, 5 августа, портал janes.com сообщил о том, что компания Kratos Defense разместила заказ на двигатели к дронам XQ-58A Valkyrie и готовится к их серийному производству.

В Kratos Defense указывают, что второй из пяти запланированных тестовых полётов, который проводился в июне, был полностью успешным. При этом "в запасе" у производителя есть ещё два опытных образца. Несмотря на то, что испытания ещё не завершены, серийная сборка XQ-58A Valkyrie должна быть налажена до конца года, а закупка комплектующих уже началась.

Беспилотник XQ-58A Valkyrie. Источник изображения: janes.com

По словам Эрика Демарко, исполнительного директора Kratos, у ВВС США есть "заинтересованность" в 20-30 ведомых дронах для проведения испытаний, которая в ближайшее время должна вылиться в твердый контракт. Кроме того, ещё десяток XQ-58A Valkyrie намерен купить другой "неназванный заказчик".

Беспилотник Valkyrie XQ-58A разрабатывается в рамках программы Low Cost Attritable Strike (LCAS), одним из направлений которой является Low Cost Attritable Aicraft Technology (LCAAT) — разработка ведомого беспилотника для истребителя. Созданием БПЛА занимается компания Kratos Unmanned Aerial Systems совместно с Научно-исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL).

По словам Уильяма Кули, руководителя AFRL, ВВС США возлагают большие надежды на Valkyrie XQ-58A. По мнению военных, ведомый беспилотник позволит существенно расширить возможности истребительной авиации, а также будет выполнять самые опасные миссии и в случае необходимости прикроет ведущего.

Характеристики и возможности Valkyrie XQ-58A держатся в секрете. При этом в описании программы LCAAT указывается, что длина беспилотника составляет чуть более 9 м, размах крыла — 8,2 м, полезная нагрузка — порядка 270 кг, которые могут размещаться во внутреннем отсеке или на внешних подвесах.