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07.08.2019
Интерфакс-АВН

Уничтоженный в Ливии транспортный Ил-76 не имеет отношения к РФ - источник

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Маршал Хафтар
Маршал Хафтар.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Самолет Ил-76, об уничтожении которого на авиабазе в городе Мисурата ранее заявили в Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, не имеет отношения к России, заявил "Интерфаксу" информированный источник.

"Уничтоженный Ил-76 не имеет никакого отношения к РФ", - сказал собеседник агентства.

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление ЛНА Хафтара ранее сообщило, что войска ЛНА уничтожили на авиабазе в Мисурате самолет Ил-76, доставивший груз оружия. В сообщениях местных СМИ утверждается, что самолет доставил противникам Хафтара груз из Турции.

О том, какой стране принадлежал самолет, агентство не уточняет, сообщая лишь, что он "российского производства". При этом в июле поступали сообщения об обстрелах силами Хафтара двух Ил-76, зарегистрированных на Украине. Тогда, как напоминает Bloomberg, в МИД Украины подтвердили этому агентству факт обстрела в Ливии двух самолетов, принадлежащих чартерным компаниям, а также сообщили о гибели одного из пилотов.

В сообщении, размещенном на порталах, поддерживающих ЛНА, говорится, что армия Хафтара своими действиями предостерегла "иностранные государства" от снабжения ее противников оружием.

"Наши Военно-воздушные силы нанесли несколько ударов по авиабазе в Мисурате", - приводят западные СМИ выдержки из сообщения информационного центра сил, поддерживающих Хафтара.

В нем указывается, что удары были нацелены как на средства противовоздушной обороны, так и на самолет, "перевозивший военное снаряжение, беспилотники и ракеты".

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Хафтаром.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами: 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи.

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