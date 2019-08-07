Патрушев назвал заключение многостороннего договора по РСМД нереальным

В Совете безопасности РФ назвали нереальным заключение многостороннего договора о контроле за распространением вооружений. С таким заявлением выступил во вторник, 6 августа, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Тем не менее Патрушев выразил надежду на позитивные шаги в переговорах между Москвой и Вашингтоном.

"Я надеюсь, что в процессе разговора и по стратегической стабильности, и по международной безопасности мы все-таки будем достигать успеха", — цитирует его "РИА Новости". Патрушев отметил, что во время каждой беседы президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимают тему стратегической стабильности.

"Это вселяет надежду на то, что эта тема будет обсуждаться и все-таки будут какие-то позитивные шаги", — заключил Патрушев.

В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода страны из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении условий договора. При этом американский лидер не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако позитивной реакции от Вашингтона не последовало. 2 августа МИД России сообщил о прекращении действия договора по инициативе США.