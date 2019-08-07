Патрушев: США пытаются добиться доминирования в любой точке мира

США не берут на себя обязательств не размещать первыми новые ракеты средней и меньшей дальности после прекращения действия ДРСМД. "Мы сделали заявление, что первыми не станем нигде размещать оружие, и нам бы очень хотелось, чтобы и американцы сделали аналогичное заявление. Но они на это не идут", - сообщил во вторник журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В связи с этим Москва обещает адекватный ответ в случае размещения США новых ракет. "Если США начнут размещение ракет средней и меньшей дальности и это будет угрожать национальной безопасности РФ, Россия будет адекватно реагировать. В зависимости от того, где и в каком количестве это будет совершено", - пообещал секретарь российского Совбеза.

Что же касается предложений о заключении многостороннего ДРСМД, то в настоящее время, по словам Николая Патрушева, это невозможно. "Американцы упоминали, что хорошо бы, чтобы он имел многосторонний характер, и в качестве одной из сторон упоминали Китай. Но мы знаем заявление КНР, они не хотят участвовать в этом процессе, и поэтому рассчитывать, что мы совершим такой многосторонний договор - нереально", - сказал секретарь Совбеза.

"Да и почему только Китай, если это многосторонний договор? Почему не учитывается Англия, почему не учитывается Франция?" - добавил Патрушев, рассказав, что поднимала этот вопрос ранее, но американская сторона не прислушалась к нему.

Выходом из договоров об ограничении вооружений Вашингтон пытается добиться доминирования в любой точке мира, но этого допускать нельзя. "Когда эти договоры работают, то, конечно, явного превосходства в любой точке мира они пока не имеют. Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке, против любого противника, кого они таким посчитают, и в любом количестве, добиваясь превосходства", - сказал Патрушев, обратив внимание, что цель доминирования в мире указана и в стратегических документах США.

"Это будет вести к хаосу, потому что другие страны тоже будут реагировать на эти вещи, и такая гонка вооружений может проходить последовательно и все время в большем количестве", - считает Патрушев.

В Совбезе России напомнили, что США сначала вышли из договора по ПРО, сейчас - из ДРСМД. Остается в действии Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), однако американцы уже заявили, что рассматривают вопрос о выходе из него в 2021 году. Тогда останется только Договор о нераспространении ядерного оружия, если, правда, США не найдут предлог выйти и из него.

Николай Патрушев напомнил, что 6 августа - годовщина американского атомного удара по Хиросиме. "Почему это произошло? Потому что они доминировали, они знали, что ни одна страна в данном случае им ответить не сможет. И вот это, конечно, допустить на сегодняшний день, чтобы они доминировали и считали, что никто им ответить не может, нельзя", - подчеркнул секретарь Совбеза, уточнив, что новые разработки России в сфере вооружения "позволяют вести диалог с США и обосновывать российские интересы".

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

2 февраля 2019 года США объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев (2 августа) выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. В ответ на решение США президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские работы по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. А 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД (вступил в силу в тот же день).

5 августа президент Путин сделал заявление, в котором поручил Министерству обороны, МИД и СВР "тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности". Путин заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Российская сторона при этом обязуется не размещать РСМД наземного базирования в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.

Иван Петров