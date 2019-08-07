Украинское авиастроение терпит крах без запчастей из России, считает депутат Верховной рады Сергей Левочкин

ЦАМТО, 6 августа. Отсутствие поставок российских запчастей негативно сказалось на авиастроительной отрасли Украины. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин.

По его словам, за пять лет три авиазавода страны не собрали серийно ни одного самолета.

"Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет… В результате в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного самолета, ограничившись лишь их макетами. Это уже не кризис, это крах", – добавил он.

Как отметил депутат, замена российских запчастей потребует полной пересертификации Ан-148, Ан-158, на которую нужно много денег.

Кроме того, аналогичная ситуация сложилась и в судостроении, подчеркнул С.Левочкин.

Он рассказал, что раньше три завода в Николаеве в год спускали на воду 30-35 судов, а сейчас они простаивают, занимаются ремонтом или выживают за счет разовых заказов.

"На якобы возобновленную полтора года назад программу строительства современных корветов для ВМС Украины ни копейки так и не выделено. Первый корабль из этой серии уже девять лет стоит на стапеле завода недостроенным", – цитирует "РИА Новости" С.Левочкина.

Депутат считает, что "для восстановления потенциала государства нужны минимум несколько лет мудрой государственной политики".

Как напоминает "РИА Новости", в 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией.

Однако время от времени в СМИ появлялась информация о закупках Киевом российских комплектующих.

Так, в конце 2016 года появились данные, что "Укринмаш" якобы через британских посредников закупил у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" опровергли эту информацию, отмечает агентство.