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07.08.2019
Военное обозрение

ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29

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Польские Военно-воздушные силы, вероятней всего, полностью откажутся от эксплуатации советских МиГ-29, что в итоге приведет к нехватке боевых самолетов для выполнения всех миссий. Об этом пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.

Источник изображения: https://www.airliners.net/

ВВС Польши могут полностью прекратить эксплуатацию МИГ-29, полеты которых и так запрещены с 4 марта этого года после аварии самолета данного типа. При этом причины катастрофы до сих пор официально не названы, а значит никто не разрешает и полеты остальных истребителей. Каждый месяц простоя уменьшает количество летчиков, имеющих допуск на пилотирование конкретного типа самолета, что увеличивает время, необходимое для восстановления боевой готовности ВВС. Весной этого года не проводились боевые стрельбы МиГ-29.

Реальным становится сценарий, в котором нелетающие пять месяцев боевые самолеты Миг-29 не вернутся уже к службе в Войске польском. Возможность полного отказа от МиГ-29 оценивается в 90%

- заявляют польские военные эксперты.

По официальным данным, в ВВС Польши, кроме 30 советских истребителей МиГ-29, имеются еще 48 американских F-16 и 32 советских Су-22. Однако, по данным издания, с американскими самолетами тоже не все радужно. Как пишет издание, только 20% истребителей США находятся в боеготовом состоянии, а в состоянии полной боевой готовности, т.е. готовые взлететь немедленно, только два F-16.

В боевой готовности находится всего 10 из 48 американских истребителей F-16, которыми мы располагаем

- приводит издание слова представителя ВВС страны.

Отказ от советских МиГ-29 приведет к полной потере боеготовности польских ВВС. Даже если США согласятся продать Польше истребители F-35, то их поставка займет несколько лет, а позже понадобится еще время на достижение боевой готовности, заключает издание.

Напомним, что обслуживанием и поддержанием технической готовности польских МиГ-29 занимаются в Польше самостоятельно. Прошлогодняя катастрофа самолета, приведшая к гибели пилота, произошла по причине несрабатывания катапультного кресла, в конструкцию которого были внесены самостоятельные изменения.

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Страны
Польша
США
Продукция
F-16
F-35
МиГ-29
Су-22
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