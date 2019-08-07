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07.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

В небе над Сирией заметили поврежденный F-22

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Американские истребители F-22 Raptor
Американские истребители F-22 Raptor.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott

В Сети появилась фотография дозаправки самолета F-22 Raptor ВВС США в небе над Сирией. При этом у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части.

Фотографию F-22 Raptor над Сирией опубликовал в своем Twitter пользователь Samir. Утверждается, что фото сделано 29 июля к северо-востоку от Ракки.


Defence-Blog отмечает, что истребители пятого поколения ВВС США впервые прибыли на авиабазу Аль-Удейд в Катаре в прошлом месяце. В том числе в регион прибыли F-22 Raptor из 1-го истребительного крыла Объединенной базы Лэнгли-Юстис, базирующейся в штате Вирджиния.

Один из пользователей Twitter обратил внимание, что в носовой части F-22 повреждено стелс-покрытие.

Похожее разрушение стелс-покрытия фиксировал портал The Drive у одного из самолетов F-22 в конце июля в Висконсине.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Сирия
США
Продукция
F-22
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