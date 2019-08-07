В небе над Сирией заметили поврежденный F-22

В Сети появилась фотография дозаправки самолета F-22 Raptor ВВС США в небе над Сирией. При этом у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части.

Фотографию F-22 Raptor над Сирией опубликовал в своем Twitter пользователь Samir. Утверждается, что фото сделано 29 июля к северо-востоку от Ракки.

KC-135 refueling F-22 northeast of Raqqa on 29 July 2019 https://t.co/WhbQY2Y4gI pic.twitter.com/8saxk44VLF - Samir (@obretix) August 2, 2019

Defence-Blog отмечает, что истребители пятого поколения ВВС США впервые прибыли на авиабазу Аль-Удейд в Катаре в прошлом месяце. В том числе в регион прибыли F-22 Raptor из 1-го истребительного крыла Объединенной базы Лэнгли-Юстис, базирующейся в штате Вирджиния.

Один из пользователей Twitter обратил внимание, что в носовой части F-22 повреждено стелс-покрытие.

Похожее разрушение стелс-покрытия фиксировал портал The Drive у одного из самолетов F-22 в конце июля в Висконсине.

Сергей Гурьянов