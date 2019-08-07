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07.08.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Сергей Сергеев / РИА Новости

"Роскосмос" снизил стоимость выведения одного килограмма полезной нагрузки на околоземную орбиту средней ракетой "Союз-2" почти в два раза, сообщает РИА Новости.

"Стоимость запуска космических аппаратов формата кубсат размерности 3U (со сторонами 10 на 10 на 30 сантиметров) составит 170 тысяч долларов. В рамках запуска микроспутников на этих же миссиях компания уже подписала контракты с рядом заказчиков по цене от 15 до 17 тысяч долларов за килограмм", — отмечает госкорпорация.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил стоимости объяснил "работой по снижению нашими предприятиями непроизводственных расходов на 15 процентов".

В августе американская компания SpaceX объявила о снижении базовой стоимости групповых услуг по выведению микроспутников SmallSat общим весом до 150 килограммов на солнечно-синхронную орбиту ракетой Falcon 9 до 2,25 миллиона долларов.

В мае сообщалось, что легкая ракета "Ангара-1.2", выпускаемая "Центром Хруничева" (Москва) дороже средних носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б", производимых ракетно-космическим (РКЦ) "Прогресс" (Самара) почти на 700 миллионов рублей.

В августе 2017 года стало известно, что из 73 спутников, запущенных 14 июля 2017 года на российской ракете "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат-М" (производства химкинского Научно-производственного объединения имени Семена Лавочкина), четыре не выходят на связь, а два оказались на незапланированных орбитах.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Фрегат РБ
Компании
SpaceX
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
Союз-2 РН
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1 комментарий
№1
07.08.2019 20:46
Ух ты! Смогли сразу на 15%.
Ну это только если какому-нибудь тяп-менагеру зарплату чуть-чуть снизили, ну или перекуры запретили.
А чего раньше никак не получалось?
0
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