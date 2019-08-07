Войти
07.08.2019
bmpd.livejournal.com

Украина рассматривает возможность приобретения турбовинтовых учебно-боевых самолетов Super Tucano

631
0
0

Как сообщил веб-ресурс Infodefensa.com , в ходе визита в Бразилию делегации Воздушных сил Украины во главе с их командующим генерал-полковником Сергеем Дроздовым, украинская сторона провела в Сан-Паулу переговоры c руководством военного дивизиона бразильской компании Embraer.о возможности приобретения турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314 Super Tucano. В том числе в ходе визита генерал-полковник Дроздов совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.

Турбовинтовые учебно-боевые самолеты Embraer EMB-314 Super Tucano (А-29) ВВС Ливана, поставленные в счет военной помощи со стороны США. 11.05.2019 (с) www.facebook.com/hamat.net

Также сообщается, что на переговорах с руководством и специалистами ВВС Бразилии украинские военные получили информацию о системе подготовки летного состава и технического обслуживания самолетов Super Tucano. Вице-президент военного дивизиона по продажам в Европе и Северной Африке Саймон Джонс присутствовал на встрече украинской делегации с командованием ВВС Бразилии.

Веб-ресурс высказывает предположение, что Украина рассматривает возможность приобретения самолетов Super Tucano через США (и, видимо, в счет американского финансирования) - подобно уже осуществленным американской стороной поставкам с амолетов \того типа Афганистану, Ливану и Нигерии.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бразилия
Ливан
Нигерия
США
Украина
Продукция
EMB-314
Компании
Embraer
КАМПО АО
Похожие новости
07.11.2017
Афганистану будет поставлено еще шесть самолетов Super Tucano
07.08.2017
США планируют поставить Нигерии 12 самолетов Super Tucano
17.11.2016
США блокируют поставку легких боевых самолетов А-29 «Супер Тукано» в Нигерию
11.11.2015
В Дубае представлен будущий «Супер Тукано»
30.04.2013
Карнавал, капоэйра, кашаса и самолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 23:05
  • 9
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"