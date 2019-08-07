Украина рассматривает возможность приобретения турбовинтовых учебно-боевых самолетов Super Tucano

Как сообщил веб-ресурс Infodefensa.com , в ходе визита в Бразилию делегации Воздушных сил Украины во главе с их командующим генерал-полковником Сергеем Дроздовым, украинская сторона провела в Сан-Паулу переговоры c руководством военного дивизиона бразильской компании Embraer.о возможности приобретения турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314 Super Tucano. В том числе в ходе визита генерал-полковник Дроздов совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.

Турбовинтовые учебно-боевые самолеты Embraer EMB-314 Super Tucano (А-29) ВВС Ливана, поставленные в счет военной помощи со стороны США. 11.05.2019 (с) www.facebook.com/hamat.net

Также сообщается, что на переговорах с руководством и специалистами ВВС Бразилии украинские военные получили информацию о системе подготовки летного состава и технического обслуживания самолетов Super Tucano. Вице-президент военного дивизиона по продажам в Европе и Северной Африке Саймон Джонс присутствовал на встрече украинской делегации с командованием ВВС Бразилии.

Веб-ресурс высказывает предположение, что Украина рассматривает возможность приобретения самолетов Super Tucano через США (и, видимо, в счет американского финансирования) - подобно уже осуществленным американской стороной поставкам с амолетов \того типа Афганистану, Ливану и Нигерии.