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07.08.2019
WarSpot

Тайвань начал производство "антикитайских" ракет

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Тайвань решился на производство "антикитайских" ракет. Вчера, 5 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, что в этой стране началось серийное производство ракет Yun Feng.

В рамках проекта Ching Tien планируется постройка 20 ракетных систем мобильного базирования. Изначально Тайвань планировал создание ракет шахтного базирования, но компьютерное моделирование показало, что в таком случае пусковые установки станут первыми целями при атаке КНР.

Пуск ракеты Yun Feng.

Источник изображения: armyrecognition.com

Yun Feng — сверхзвуковая крылатая ракетой, пуск которой осуществляется с использованием твердотопливного двигателя баллистической ракеты Tien Kung. В серию Yun Feng пойдёт в модификации с дальностью поражения целей 1500 км. На Тайване ракеты Yun Feng считают защитным оружием от КНР, которая, по оценкам Республики Китай, нацелила на остров порядка 1600 ракет.

Разработка ракеты Yun Feng велась в секретном режиме, впервые о ней стало известно в 2012 году. По различным оценкам, в базовой версии ракета имела дальность от 1000 до 1200 км с возможностью модернизации до 2000 км. Изначально комплексы с сочетанием крылатой ракеты и стартового модуля — баллистической ракеты планировалось принять на вооружение в 2014 году, но с 2013 года информация о Yun Feng в открытых источниках не появлялась, что породило слухи о закрытии программы. В 2018 году Тайвань объявил о программе Chi Lin — использовании баллистических ракет Tien Kung для доставки микроспутников в космос.

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Китай
Тайвань
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