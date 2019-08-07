Новый опрос: больше половины россиян боятся ядерной войны

Более половины жителей России боятся ядерной войны

Более половины россиян обеспокоены гипотетическим началом ядерной войны, показали результаты соцопроса. При это большая часть населения не знает, где находится ближайшее к ним бомбоубежище. К тому же почти каждый пятый россиянин считает, что ядерное оружие никогда не применялось в боевых целях. Результаты опубликованы в День Хиросимы - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

Более половины россиян заявили, что в определенной степени опасаются ядерной войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным исследования, 33% опрошенных "испытывают некоторое беспокойство" по поводу возможного наступления ядерной войны. 14% опрошенных сильно тревожатся по этому поводу, а 5% "испытывают постоянный страх".

При этом почти половина - 46% - заявили, что не беспокоятся по поводу начала ядерной войны.

По данным ВЦИОМ, 79% россиян считают, что в случае мировой ядерной войны никто не сможет спастись даже при наличии бомбоубежищ и запасов еды. Только 16% респондентов придерживаются обратного мнения. Вместе с тем 71% опрошенных не знает, где находится ближайшее атомное бомбоубежище, или думает, что его нет вовсе. Еще 13% уверены, что оно есть, но им не известно где.

О реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах известно большинству россиян - 72%. Впрочем, 21% решили, что подобных случаев не было, а еще 7% затруднились дать ответ.

Опрос был проведен проведен 3 июля 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет. В ходе него интервью дали 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Результаты обнародованы 6 августа - во Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Он также называется Днем Хиросимы.

В этот день в 1945 году американская авиация подвергла японский город атомной бомбардировке. В 8 часов 15 минут после визуального прицеливания с высоты 10 тыс. метров самолет-носитель В-29 Enola Gay ("Энола Гэй") под командованием полковника Пола Тиббетса сбросил на Хиросиму атомную бомбу Little Boy ("Малыш") с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тыс. тонн. Бомба взорвалась на высоте 600 метров.

В результате нанесенного удара мгновенно погибли около 80 тыс. человек, более 12 тыс. пропали без вести, а 40 тыс. получили ранения. В радиусе четырех км от эпицентра взрыва на протяжении многих часов продолжались пожары. На площади 12 кв км строения были полностью разрушены, из 90 тыс. домов было уничтожено 62 тыс.

Всего через три дня - 9 августа в 11 часов 01 минуту экипаж самолета-носителя сбросил атомную бомбу Fat Man ("Толстяк") с плутониевым зарядом 20 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте на Нагасаки. Было убито и пропало без вести более 73 тыс. человек, позднее от облучения и ранений умерло еще 35 тыс. человек. Более половины пострадавших были поражены ожогами, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% были подвержены действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть зданий.

В результате обеих бомбардировок погибли и пропали без вести около 300 тыс. человек, порядка 200 тыс. подверглись радиоактивному облучению.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки - единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

Опрос ВЦИОМ оказался особенно актуальным после того, как 2 августа перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - главный документ, контролирующий ядерные вооружения двух ключевых стран "ядерного клуба" - США и России.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - указали в сообщении МИД РФ.

Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил в своем твиттере, что Вашингтон официально выходит из ДРСМД. "2 февраля США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня", - написал Помпео в тот же день.

Россия в полной мере возложила вину за разрыв ДРСМД на Вашингтон.

Как отметила российская сторона, Вашингтон безосновательно выдвинул против Москвы обвинения и предъявил такие требования, которые российская сторона не могла и не должна была выполнять. При этом сами США не захотели исправлять те замечания, на которые указала Москва.

"Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру выхода из него. Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала за его сохранение. Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные средства массовой информации, будто бы наша страна тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Кристина Сизова