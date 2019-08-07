Специалисты ВКС внесли спутник Минобороны России в главный каталог космических объектов

Ракета-носитель "Протон-М" была запущена с космодрома Байконур в 00:56 мск, спутник Минобороны был успешно выведен на орбиту в 10:19 мск

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты Воздушно-космических сил (ВКС) России внесли спутник Минобороны РФ, запущенный во вторник с Байконура, и разгонный блок "Бриз-М", который вывел его на орбиту, в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС после того, как спутник Минобороны был успешно выведен на орбиту, а разгонный блок - уведен с нее.

"Протон-М" был запущен с космодрома Байконур в 00:56 мск. В 01:01 мск ракету-носитель взяли на сопровождение наземные средства ВКС РФ. Предстартовые операции и старт "Протона" прошли в штатном режиме. Контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления. В 10:19 мск спутник Минобороны РФ был успешно выведен на орбиту.

Главный каталог космических объектов Системы контроля космического пространства - это единая база данных, содержащая координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км. В каталоге содержится информация о 1,5 тыс. показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере.