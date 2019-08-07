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07.08.2019
ТАСС

Полет робота Федора к МКС застрахуют на 4,38 млрд рублей

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Конкурс на страхование выиграла совместная заявка компаний "Согаз", "Ингосстрах", "Согласие" и "Мегарусс-Д"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Четыре компании застрахуют риски при запуске ракеты "Союз-2-1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-14" и его стыковке с Международной космической станцией (МКС), следует из материалов сайта госзакупок.

Согласно проекту договора, страховая сумма при запуске составит 4,38 млрд рублей, премия победившей заявки - 344,8 млн рублей

Конкурс на страхование рисков этого запуска выиграла совместная заявка четырех компаний - "Согаза" (страховщик-координатор), "Ингосстраха", "Согласия" и "Мегарусс-Д".

Как сообщал ранее ТАСС, ожидается, что "Союз МС-14" отправится к МКС 22 августа. На его борту на станцию прибудет человекоподобный робот "Федор", созданный компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Этот робот получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор"

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Продукция
Фёдор
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Союз-2 РН
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