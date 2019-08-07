В Туле состоялось заседание российско-белорусской межправительственной комиссии по ВТС

Выставочный стенд Концерна "Техмаш" на Межународной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA 2018 со снарядами компании НПО "Сплав".

ЦАМТО, 6 августа. На базе НПО "Сплав" в г.Тула под председательством директора ФСВТС Дмитрия Шугаева и председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Романа Головченко прошло 20-е, юбилейное заседание российско-белорусской межправкомиссии по ВТС.

В заседании приняли участие члены российской и белорусской частей Комиссии, представители министерств, ведомств, организаций Российской Федерации и Республики Белоруссия.

Участники мероприятия обсудили направления дальнейшего расширения взаимодействия в военно-технической сфере, обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия.

В ходе заседания Комиссии было отмечено, что Программа военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь до 2020 года реализуется в установленном порядке и в полной мере. Сторонами достигнута договоренность об организации работы по подготовке проекта новой программы двустороннего военно-технического сотрудничества на среднесрочный период.

Кроме того, был подписан Меморандум между ФСВТС и Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь о взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия.

Сообщение размещено 6 августа в открытом доступе на сайте ФСВТС.