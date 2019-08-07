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07.08.2019
ЦАМТО

В Туле состоялось заседание российско-белорусской межправительственной комиссии по ВТС

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Техмаш на DEFEXPO INDIA 2018
Выставочный стенд Концерна "Техмаш" на Межународной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA 2018 со снарядами компании НПО "Сплав".
Источник изображения: http://tecmash.ru/

ЦАМТО, 6 августа. На базе НПО "Сплав" в г.Тула под председательством директора ФСВТС Дмитрия Шугаева и председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Романа Головченко прошло 20-е, юбилейное заседание российско-белорусской межправкомиссии по ВТС.

В заседании приняли участие члены российской и белорусской частей Комиссии, представители министерств, ведомств, организаций Российской Федерации и Республики Белоруссия.

Участники мероприятия обсудили направления дальнейшего расширения взаимодействия в военно-технической сфере, обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия.

В ходе заседания Комиссии было отмечено, что Программа военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь до 2020 года реализуется в установленном порядке и в полной мере. Сторонами достигнута договоренность об организации работы по подготовке проекта новой программы двустороннего военно-технического сотрудничества на среднесрочный период.

Кроме того, был подписан Меморандум между ФСВТС и Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь о взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия.

Сообщение размещено 6 августа в открытом доступе на сайте ФСВТС.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Белоруссия
Россия
Компании
Сплав НПО
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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