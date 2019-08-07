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07.08.2019
ЦАМТО

США передали ВВС Колумбии 60 учебных вертолетов TH-67 "Крик"

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TH-67 Creek
TH-67 Creek.
Источник изображения: www.globalsecurity.org

ЦАМТО, 6 августа. Правительство США передало 60 учебных вертолетов Bell TH-67 "Крик" (вариант многоцелевого вертолета "Белл-206B-3" "Джет Рейнджер" компании Bell) ВВС Колумбии для использования в вертолетной школе Вооруженных сил страны.

Первые 10 TH-67 были взяты в аренду в марте 2016 года, еще 20 – до конца того же года, а 30 ед. – в период с 2017 по 2018 гг. Они заменили 30 вертолетов OH-58A "Кайова", которые также были поставлены правительством США.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, вертолеты Bell TH-67 используются для обучения пилотов военных вертолетов ВС Колумбии, а также пилотов вооруженных сил других латиноамериканских государств.

Вертолетная школа входит в состав 4-го командования Военно-воздушных сил (CACOM-4), расположенного на авиабазе "Мельгар" (в 70 км к юго-западу от Боготы). Это единственное в Колумбии учебное подразделение, где проводится подготовка пилотов военных вертолетов, а также пилотов для полиции.

Благодаря большому парку учебных вертолетов вертолетная школа Вооруженных сил Колумбии является крупнейшим учебно-тренировочным комплексом в Латинской Америке. Интенсивность обучения привела к необходимости строительства тренировочной зоны в нескольких километрах от базы с тремя небольшими взлетно-посадочными полосами для снижения нагрузки на авиабазу "Мелгар", где также размещаются вертолеты других типов, включая UH-1H, "Хью-2", "Белл-212" и "Хью-369HS".

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Страны
Колумбия
США
Продукция
Bell OH-58
Bell-212
UH-1 Iroquois
Компании
Bell Helicopter
Проекты
Военные учения
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