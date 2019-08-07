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07.08.2019
Военное обозрение

На торги в США выставлен МиГ-29, ранее приобретённый у Украины

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На продажу выставлен один из лучших экземпляров истребителя МиГ-29, находящихся в частных руках. Самолет принадлежал энтузиасту космических исследований и сооснователю компании "Майкрософт" Полу Аллену.

Источник изображения: topwar.ru

Пол Аллен, сооснователь Microsoft, предприниматель и человек с абсолютной любовью ко всему, что летает, умер в октябре прошлого года после борьбы с раком. Ему было 65 лет.

Среди прочих лотов, на продажу был выставлен Stratolaunch Model 351, самолет-ракетоноситель, который должен был стать стартовой площадкой для космических кораблей. Система должны была дешево выводить на низкую околоземную орбиту 6 тонн груза. Также наследники Аллена продают компанию, которая занималась этим проектом – Stratolaunch. Однако есть, который многие называют изюминкой в коллекции Аллена.

Самый лучший МиГ

Один из самых впечатляющих экспонатов из его невероятной коллекции самолетов, многие из которых являются частью Музея летного наследия и боевых доспехов в Пейн-Филд в Эверетте, штат Вашингтон, должен быть продан в самое ближайшее время. Эксперты издания The Drive считают МиГ-29 из собрания Аллена лучшим самолетом этого типа, находящимся в частных руках в любой точке мира, и, возможно, даже лучшим, независимо от формы собственности.

Рассматриваемый МиГ-29 - это двухместная модель, с которой демонтирован радар. Учебно-боевая машина была построена в СССР в 1989 году. В ходе распада Советского Союза самолет перешел в состав ВВС Украины, которая демилитаризовала его и предложила истребитель для продажи на международном рынке в 2005 году.

Истребитель был импортирован в Соединенные Штаты энтузиастом авиации Джоном Сэшном: он руководит Фондом истории авиации. Доставка самолета в США вылилась в настоящее испытание, фюзеляж был конфискован в Гонконге, где долгое время разрушался на складе, прежде чем Сэшном и его команда смогли наконец "вызволить" его.

Команда фонда подошла к восстановлению МиГ-29УБ с невероятной тщательностью. В 2011 году Пол Аллен официально купил самолет. Сумма сделки не называлась. Теперь он, и все имеющиеся в коллекции самолеты будут выставлены на торги. Энтузиасты полетов с сожалением говорят о том, что одна из наиболее интересных авиационных коллекций в мире вместо того, чтобы воплотиться в Музей летного наследия Пола Аллена, будет распродана по частям.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stratolaunch
МиГ-29
Проекты
ИТ
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