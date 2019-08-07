Эксперты оценили вероятность войны между США и Китаем

Жёсткая взаимная риторика США и Китая по мнению отдельных экспертов может привести к крайне негативным последствиям для глобальной экономики и не только. Претензии у США к Китаю буквально повсеместно: от занижения курса юаня и преград американским товарам до излишней активности на островах в Тихом океане. Китай отвечает взаимностью, обвиняя США в попытках навязать свою политическую и экономическую волю, при этом продолжая развивать свою военную составляющую.

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Наиболее радикально мыслящие эксперты в России и на Западе заявляют о том, что уже в ближайшее время может пройти первый военный конфликт между США и Китаем с непредсказуемыми последствиями для всего мира.

На самом деле, заявления о "скором военном конфликте" между Вашингтоном и Пекином не стоит воспринимать всерьёз при имеющейся конъюнктуре. А конъюнктура связана не только с менталитетом представителей двух стран, но и с экономическими позициями. США и Китай - на сегодняшний день две крупнейшие экономики мира. Причём одна из этих экономик обслуживает существенную часть долга другой экономики.

На сегодняшний день величина американского госдолга превышает 22,5 трлн долларов. И рост идёт такими темпами, что уже никто в стане американских властей и не говорит о необходимости развернуть ситуацию на 180 градусов. Теперь фактически открыто признают, что долг США может растить сколько угодно, если в арсенале есть дубина "истинной демократии".

Источник изображения: topwar.ru

Из суммарного долга США Китай обслуживает около 10%. А Китай вкладываться в полностью убыточный и несостоятельный проект не стал бы. В Пекине понимают, что если умело манипулировать своими вложениями в пятую часть госдолга США, при этом не забывая про развитие собственной военной инфраструктуры и вложения в НОАК, то можно всю американскую воинственность держать под контролем. Даже пример с "Хуавэй", когда Китай только намекнул, что может взять за горло крупные американские компании, работающие в КНР, возымел эффект, и Вашингтон со своими санкциями тут же во многом отыграл назад.

Никакой войны в обычном понимании этого слова между США и Китаем, по крайней мере, в скором времени не будет, так как обе страны понимают, что прямая война друг с другом – предприятие с рисками грандиозного масштаба. Другое дело – работа с попытками ослабить друг друга, с ударами исподтишка, с использованием прокси-сил и поисками слабых мест друг у друга.