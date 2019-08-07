США завершили разработку эскизного проекта гиперзвукового оружия

Компания Raytheon в сотрудничестве с Агентством перспективных исследований в области обороны США (DARPA) завершила разработку эскизного проекта в рамках инициативы по созданию гиперзвукового тактического планирующего блока Tactical Boost Glide (TBG). Об этом сообщает военный вестник Janes 360.

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Проект американского гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide сделал еще один шаг от чертежей к реальному воплощению в жизнь. Компания Raytheon заявила, что в сотрудничестве с DARPA завершила базовый анализ проектных решений и готова перейти к этапу критического анализа.

Программа TBG, запущенная в 2014 году, представляет инициативу по разработке и демонстрации технологий, позволяющих создавать тактическое гиперзвуковое планирующее оружие. Предполагается, что носитель должен разогнать боевую часть до гиперзвуковой (превышающей 5,5 Маха) скорости, после чего блок должен отделится от ускорителя и самостоятельно спланировать к цели.

В марте DARPA выделила Raytheon 63,3 млн. долларов на переход концепции TBG от этапа предварительного анализа к этапу критической проверки проекта. Эта сумма стала дополнением к первоначальному контракту на 20,5 млн. долларов от 2015 года.

Мы разрабатываем гиперзвуковой планер с очень высоким коэффициентом аэродинамического сопротивления.

- отметил Томас Буссинг, вице-президент передовых ракетных систем Raytheon.

Несмотря на сделанные шаги, разработка аналога российского "Авангарда" все еще находится на начальном этапе. Проекту предстоит пройти наземные и летные испытания для разработки критически важных технологий. TBG активно использует наработки других проектов, в частности - Hypersonic Technology Vehicle 2. Эта экспериментальная программа изучала создание беспилотного аппарата, подверженного воздействию экстремальных температур – свыше 1300 °C.

Одним из опасений министерства обороны США являлись проблемы, которые проявились при разработке F-35. Тогда попытка максимальной унификации трех разных по своим задачам самолетов вызвала множество проблем. В случае с программой развития гиперзвукового оружия Соединенные Штаты не хотят дважды наступать на одни грабли, поэтому Пентагон запустил сразу полдюжины не пересекающихся проектов. Об этом изданию Breaking Defense рассказал Майк Уайт, заместитель министра обороны по гиперзвуку.

Вашингтон активно развивает сразу несколько программ разработки гиперзвукового оружия. В бюджете американского военного ведомства на 2020 год на исследования и разработки в этой сфере выделено 2,6 миллиарда долларов.

Tactical Boost Glide является аналогом российского проекта "Авангард". Россия на несколько лет опережает США в разработке гиперзвуковых технологий. Первые отечественные комплексы стали поступать в войска в мае этого года.