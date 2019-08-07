Секретный справочник США по войне с Россией опубликован в Сети
В Сети опубликован секретный военный справочник США, в котором идет речь о том, как победить Россию в гибридной войне, сообщают американские СМИ.
"Руководство по войне нового поколения с Россией" (The Russian New Generation Warfare Handbook) было опубликовано в декабре 2016 года, в 2019 году пособие утекло в Сеть, сообщает The National Interest.
Сама брошюра состоит из 68 страниц, на которых размещены фотографии российской техники и данные о российском оборудовании, поясняет издание.
В книге утверждается, что Россия якобы приняла подход США к ведению войны на поле боя с помощью пилотируемых и беспилотных систем для обнаружения позиций противника.
В справочнике также говорится, что российская стратегия якобы предполагает "смену режима" с помощью объединения с местными силами, а не стандартную военную операцию. "Участие местных жителей придает силу военным действиям на мировой арене", – цитирует издание справочник.
В книге также указываются некоторые слабые стороны российской армии, которые могут использовать военные США.
"Солдатам-призывникам не хватает мотивации (хотя вскоре это станет менее важной проблемой, так как ряды российских военных пополняются профессионально подготовленными бойцами). Тактическое лидерство является формальным, логистика слабой, а авиационная и артиллерийская поддержка, как правило, зависит от объема, а не от точности", – приводит выдержки из справочника издание.
Кроме того, военным США предлагают готовиться к бою в условиях, когда противник глушит GPS и радиоэлектронное оборудование.
Алексей Дегтярев
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идет речь о том, как победить Россию в гибридной войне
на которых размещены фотографии российской техники и данные о российском оборудовании, поясняет издание.
Сама брошюра состоит из 68 страниц
Ну или эту сенсацию сочинял полный дебил и пригожину пора его выгнать, или американцы как-то до обидного оценили трудности победы над нами в 68 брошюрных страниц.
Не может не вызывать обиду и то что в этой дурости, говоря о ГИБРИДНОЙ войне, показывают картинки ТЕХНИКИ.
Пропаганда в СССР была смешной и наивной. Но нынешняя просто пробивает дно. Пора бы им снять с довольствия этот NI и начать спонсировать что-то хоть немного серьёзнее.
Ну или эту сенсацию сочинял полный дебил и пригожину пора его выгнать<..>Пора бы им снять с довольствия этот NIУ Вас есть подтверждение Ваших слов или это так...?
А вот:
а авиационная и артиллерийская поддержка, как правило, зависит от объема, а не от точностиХахахах,ну авиационная составляющая действительно от количества зависит,ведь это у нас тысячи самолетов)))Странно зачем тогда до этого упоминали про БПЛА)))И спизженную у них тактику применения войск)А вот артиллерийская составляющая к сожалению для них у нас на высоком уровне,даже более чем у них.