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07.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Секретный справочник США по войне с Россией опубликован в Сети

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Источник изображения: Jason Reed/Reuters

В Сети опубликован секретный военный справочник США, в котором идет речь о том, как победить Россию в гибридной войне, сообщают американские СМИ.

"Руководство по войне нового поколения с Россией" (The Russian New Generation Warfare Handbook) было опубликовано в декабре 2016 года, в 2019 году пособие утекло в Сеть, сообщает The National Interest.

Сама брошюра состоит из 68 страниц, на которых размещены фотографии российской техники и данные о российском оборудовании, поясняет издание.

В книге утверждается, что Россия якобы приняла подход США к ведению войны на поле боя с помощью пилотируемых и беспилотных систем для обнаружения позиций противника.

В справочнике также говорится, что российская стратегия якобы предполагает "смену режима" с помощью объединения с местными силами, а не стандартную военную операцию. "Участие местных жителей придает силу военным действиям на мировой арене", – цитирует издание справочник.

В книге также указываются некоторые слабые стороны российской армии, которые могут использовать военные США.

"Солдатам-призывникам не хватает мотивации (хотя вскоре это станет менее важной проблемой, так как ряды российских военных пополняются профессионально подготовленными бойцами). Тактическое лидерство является формальным, логистика слабой, а авиационная и артиллерийская поддержка, как правило, зависит от объема, а не от точности", – приводит выдержки из справочника издание.

Кроме того, военным США предлагают готовиться к бою в условиях, когда противник глушит GPS и радиоэлектронное оборудование.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
США
Продукция
Противник-ГЕ
Проекты
GPS
БПЛА
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3 комментария
№1
07.08.2019 01:11
Цитата, q
идет речь о том, как победить Россию в гибридной войне

Цитата, q
на которых размещены фотографии российской техники и данные о российском оборудовании, поясняет издание.

Цитата, q
Сама брошюра состоит из 68 страниц

Ну или эту сенсацию сочинял полный дебил и пригожину пора его выгнать, или американцы как-то до обидного оценили трудности победы над нами в 68 брошюрных страниц.
Не может не вызывать обиду и то что в этой дурости, говоря о ГИБРИДНОЙ войне, показывают картинки ТЕХНИКИ.

Пропаганда в СССР была смешной и наивной. Но нынешняя просто пробивает дно. Пора бы им снять с довольствия этот NI и начать спонсировать что-то хоть немного серьёзнее.
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№2
07.08.2019 07:02
Цитата, ID: 19334 сообщ. №1
Ну или эту сенсацию сочинял полный дебил и пригожину пора его выгнать<..>Пора бы им снять с довольствия этот NI
У Вас есть подтверждение Ваших слов или это так...?
0
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№3
07.08.2019 15:01
ПО секрету всему свету)))
А вот:
Цитата, q
а авиационная и артиллерийская поддержка, как правило, зависит от объема, а не от точности
Хахахах,ну авиационная составляющая действительно от количества зависит,ведь это у нас тысячи самолетов)))Странно зачем тогда до этого упоминали про БПЛА)))И спизженную у них тактику применения войск)А вот артиллерийская составляющая к сожалению для них у нас на высоком уровне,даже более чем у них.
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