Капитан-подводник оценил данные польских СМИ о плохом состоянии ВМФ России

"У поляков нет ни своего флота, ни своей армии, и не им вякать на эту тему. Пусть лучше занимаются тем, что у них получается лучше всего – выпрашивают под видом репараций кредиты у Германии", – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга Михаил Ненашев, комментируя публикацию в польском издании Polityka, где утверждается, что ВМФ России опасен только для самого себя.

"Все эти вбросы американских и европейских псевдоаналитических центров и газет, пишущих на военно-морскую или оборонно-промышленную тематику, заточены для внутреннего потребления", – считает председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев.

"В США и Великобритании это делается для того, чтобы "доить" из правительства еще больше средств на военные программы. Полякам и вовсе нужно писать о чем-то великом и значимом. Они же не будут рассказывать о проблемах Румынии. Им надо затрагивать страну-соседа. Хотя польскому политическому классу, мыслящим деятелям этой страны следовало бы переключиться на более серьезные, значимые вопросы", – отметил собеседник.

По словам Ненашева, российские подводные силы и флот за последние десятилетия смогли решить ряд стратегических задач. "Если бы, к примеру, в начале 90-х мнимая слабость российского флота и армии была реальностью – нашу страну постигла бы судьба Югославии, которая не имея достаточно сильной армии, была просто стерта с карты земли, как государство", – напомнил подводник.

"И сейчас в различных политических и военных кругах коллективного Запада продолжают разрабатываться вполне реальные планы нападения на Россию. Потому только сила наших армии и флота берегут нас от повтора югославского сценария", – констатировал Ненашев.

"Если говорить о статистике гибели наших подводников, которую приводит польское издание – мы чтим их память, поклоняемся подвигу экипажей "Комсомольска", "Курска" и АС-31 "Лошарик". Задачи, которые решает наш подводный флот – это задачи геополитического значения и те потери, которые понес наш флот, мы помним и чтим", – отметил подводник.

"Но не полякам рассуждать об этом, потому что за последние 30 они просто потеряли свой флот. Потому пусть не вякают на эту тему, а занимаются тем, что у них лучше всего получается – выпрашивать у Германии кредиты под видом репараций", – подчеркнул собеседник.

Он также отметил, что в США и ЕС сейчас интерес к российскому ВМФ огромен. Там признают потенциал дизель-электрического подводного флота России с точки зрения его бесшумности и малозаметности. Такая ситуация как нельзя лучше опровергает тезис автора польской газеты Polityka о том, что российский флот якобы опасен исключительно сам для себя.

"Пусть этот журналист спросит у террористов в Сирии про силу российского подводного флота. Или он забыл, как дизельная подводная лодка "Ростов-на-Дону" использовала крылатые ракеты "Калибр", и за сотни километров разгромила гнезда мирового террористического интернационала?", – напоминает Ненашев.

"Так что российский флот вполне боеспособен и эффективен. Да, он нуждается в модернизации и новых разработках, но это с успехом делается в настоящий момент. А все эти тявканья и подвизгиванья служат определенным стимулом для развития, но не главным. Главный стимул – это интересы России и актуальные потребности флота", – резюмировал Михаил Ненашев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, польское издание Polityka опубликовало статью, в которой утверждается, что ВМФ России если и представляет какую-то опасность, то только для самого себя.

Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 "Лошарик" показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.

Отметим, что не так давно польский корабль "Гнезно" был поврежден во время учений НАТО Baltops в Балтийском море. Корабль отрабатывал десантные операции и во время одного из выходов на пляж столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища.

Напомним, 28 июля обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира.

Иван Абакумов