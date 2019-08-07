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07.08.2019
WarSpot

SOM-J: турецкое наследие F-35

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Источник изображения: warspot.ru

Турция попробует заработать на продаже вооружений для истребителей F-35. Вчера, 5 августа, портал defenseworld.net сообщил о том, что министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк анонсировал новое применение для крылатой ракеты SOM-J.

Ракета SOM является высокоточным крылатым боеприпасом класса "воздух-земля". Её разработкой с 2006 года занимается турецкая компания Roketsan. На вооружение турецкой армии ракеты SOM поступили в 2011 году, после чего неоднократно модернизировались. В 2014 году Roketsan и Lockheed Martin подписали контракт на разработку новой модификации ракеты под названием SOM-J, адаптированной для применения из внутренних отсеков истребителя F-35 Lightning II.

Ракета SOM-J.

Источник изображения: defenseworld.net

Поскольку Турцию исключили из программы Joint Strike Fighter, ракеты SOM-J могут уйти на экспорт. По словам Варанка, Roketsan может и будет предлагать эти ракеты другим странам, закупающим истребители F-35. Кроме того, турецкие крылатые ракеты найдут применение в перспективном беспилотнике Ak?nc?, а также истребителе TF-X.

Возможности ракет SOM-J

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Roketsan
Проекты
БПЛА
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