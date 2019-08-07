НАТО отступило: украинский политолог назвал РФ победительницей учений

На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России

Украинский политолог назвал Россию победительницей военных учений Украины и НАТО в Черном море. По его словам, из-за учений российских военных вблизи Крыма Украине и альянсу пришлось отступить. Кроме того, во время учений украинская сторона заявляла о заходе в зону проведения маневров российского военного корабля, но в России эту информацию опровергли.

Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze - 2019 завершились победой России - с таким мнением в газете "День" выступил украинский политолог Михаил Гончар. По его словам, эти учения были неудачными, поскольку Киев и альянс были буквально вынуждены отступать в черноморской акватории, а виной тому - российские учения вблизи Крыма. По мнению Гончара,

сценарий маневров изменился после того, как Москва "прогнала" силы НАТО и продемонстрировала, что никто не сможет "дать ей отпор" самостоятельно, тем более Украина.

"Был прецедент на учениях Sea Breeze недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью, а Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Результат - мы и НАТО "утерли сопли" и отступили", - констатировал политолог.

Гончар также раскритиковал организацию Sea Breeze этого года, потому что для них нужно было "физически перекрывать территорию", то есть выставлять корабли, а не "рисовать линию на карте и отправлять в Росгидрографию координаты с "просьбой" обратить внимание".

Учения Sea Breeze - 2019 прошли с 1 по 12 июля в Черном море при участии украинских военных и представителей стран НАТО. В них были задействованы около 30 кораблей, 30 самолетов и более 900 военнослужащих.

В составе международного контингента на Украине находились и американские корабли. В командовании Шестого флота ВМС США пояснили, что они призваны "повысить региональную стабильность" в Черном море.

Ход учений контролировала российская сторона. В Национальном центре управления обороной РФ заверили, что военнослужащие Черноморского флота России мониторят все маневры военной техники НАТО, осуществляемые в рамках американо-украинских маневров.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze-2019", - пояснили в сообщении.

Марш в позиционные районы в Крыму совершили дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота.

Там они отработали развертывание и подготовку к нанесению ракетных ударов по морским целям.

"Целью тренировки является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику", - уточнили в Минобороны РФ.

При этом в пресс-службе ВМС Украины ранее заявляли, что 10 июля в закрытый район, где проводились учения Украины и НАТО, якобы зашел корабль Черноморского флота РФ "Сметливый". По этим данным, российский корабль появился в водах, где военные суда международной коалиции выполняли практические артиллерийские стрельбы. Украинская сторона при этом выразила опасение, что "Сметливый" тем самым мог спровоцировать опасную ситуацию в закрытом районе.

Корабль ЧФР опросило судно "Гетман Сагайдачный", но, по словам представителей пресс-службы ВМФ Украины, он "сделал вид, что у него проблемы со связью".

Черноморский флот опроверг заход "Сметливого" в зону проведения учений Украины и НАТО.

Там отметили, что российский сторожевой корабль действует в с соответствии с нормами международного права, а информация о заходе корабля в закрытую зону не соответствует действительности.

Бывший директор СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Украине нечего противопоставить Вооруженным силам России. К такому выводу он пришел по итогам российских учений в Крыму, в рамках которых около 2,5 тыс. бойцов десанта "захватили" объекты условного противника и "уничтожили" незаконное вооруженное формирование.

"Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире? У нас есть от силы 50 тыс. солдат. У нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы", - заявил украинский военный.

При этом бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж выразил мнение, что украинская сторона способна противостоять "вторжению" России. Он заявил, что тактически у Киева есть наработки, позволяющие ответить Москве. В то же время, экс-глава спецслужбы признал, что стратегически подготовка к возможному "вторжению" ведется на недостаточном уровне. Силовик предложил Украине подключить союзников для "ответа" России.

Кристина Сизова