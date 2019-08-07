The National Interest (США): что думает Россия о перспективах американских авианосцев

Специалист ВМФ из США рассказывает об опасностях, связанных с маневрами НАТО в Черном море и пытается представить возможное столкновение там России и США. Разбирается и фантастический вариант — американцы пригоняют авианосец, чтобы защитить Украину. Автор задается вопросом: а современны ли авианосцы? Для этого разбирается статья из "Военного обозрения" — с печальными выводами для этих исполинов.

12 июля в украинском порту Одессы завершился очередной этап военно-морских учений "Морской бриз - 2019" (Sea Breeze), в котором приняли участие 19 государств (в основном членов НАТО) и были задействованы 32 корабля. Судя по всему, учения прошли без происшествий. После столкновения в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда Россия захватила три украинских судна, экипажи которых остаются в российском плену, Черное море теперь, безусловно, является зоной повышенной напряженности.

Если некоторые националисты в Киеве думали, что кризис заставит украинцев "сплотиться под знаменем" и поддержать Петра Порошенко, продолжавшего занимать жесткую позицию в отношении России и судьбы Донбасса, то они глубоко ошибались. Теперь, если Москва всерьез настроена на конструктивное взаимодействие с новой администрацией в Киеве, Кремлю нужно покончить с политическими играми и освободить захваченные экипажи и суда в качестве жеста доброй воли.

Вашингтон усугубляет ситуацию, "повышая градус" напряженности учениями "Морской бриз" и тому подобными примерами демонстрации силы у границ России. В лучшем случае такие действия можно было бы рассматривать как содействие в обретении Киевом уверенности в переговорах с Москвой. Однако в Вашингтоне опасность подобных маневров в полной мере не осознают. Вот один пример - как утверждают, в водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему находятся не менее 18 тысяч мин, оставшихся после Второй мировой войны. "Они где-то лежат на дне и ждут своего часа". В принципе, нетрудно представить себе войну между США и Россией, начатую в результате случайного потопления корабля НАТО, участвующего в учениях "Морской бриз", неразорвавшейся миной в таких опасных водах. Помните броненосец "Мэн" (USS Maine)?

Разумеется, в таком конфликте силы НАТО (за исключением Турции) в Черном море будут представлять собой просто "трамплин", что на военном жаргоне означает силу, имеющую на "нулевой фазе" некоторое политическое значение, но не имеющую реальной военной ценности. В первые часы войны эти силы были бы уничтожены. Возможно, поэтому нам повезло, что по Конвенции Монтре американские авианосцы не имеют права на проход через турецкие проливы. В гипотетической обстановке, когда им будет разрешено пройти через эти проливы, они, вполне вероятно, будут сразу же уничтожены. Это произойдет в результате слаженных совместных действий дизельных подводных лодок, мобильных ракетных комплексов береговой обороны и небольших, но обладающих большой огневой мощью российских ракетных катеров - не говоря уже об авиации наземного базирования, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новый комплекс "Кинжал".

Если в возможной, как это ни прискорбно, войне за будущее Украины авианосцы имеют ограниченную ценность, то какие крупные корабли ВМС США по-настоящему целесообразно задействовать в конфликте против России? Действительно, много десятилетий назад американские авианосцы столкнулись с советскими ВМС в серьезном морском психологическом противостоянии в Восточном Средиземноморье. Однако еще в 1973 году у некоторых офицеров ВМС США были серьезные опасения по поводу использования американских авианосцев против так называемой "пятой эскадры" Советского Союза, которая уже тогда была под завязку оснащена мощными противокорабельными ракетами.

В заголовке статьи, опубликованной в середине июля 2019 года в российском журнале "Военное обозрение", поставлен следующий вопрос: "Будущее ВМС США: атомные "суперы" или легкие авианосцы?". Статья имеет мощное историческое обоснование для сегодняшних выводов, российский автор отмечает, что значение авианосцев ставилось под сомнение еще на заре атомного века. Однако, по словам автора, "американские адмиралы [с этим скептицизмом] были категорически не согласны". В военной доктрине США базирующиеся на авианосцах ВВС "всегда играли первую скрипку, особую роль, господство в воздухе почиталось ими абсолютно необходимой предпосылкой для победы в войне".

В этом анализе присутствует определенное чувство зависти. Когда этот российский аналитик говорит о "богатейшем опыте", который ВМС США приобрели в авианосной войне на Тихом океане, виден явный контраст. Таким образом, даже когда "размеры и стоимость авианосцев" резко возросли, утверждает российский автор, американские стратеги "полагали преступным экономить на ключевой системе морских вооружений". Можно почувствовать немалую зависть, когда автор напоминает своим читателям, что, как-никак, "Америка - богатая страна".

В статье дается краткая оценка новейшего авианосца ВМС США. Автор отмечает, что на авианосце "Джералд Форд" (Gerald D. Ford) установлены электромагнитные катапульты, он имеет "увеличенное среднее количество самолето-вылетов в сутки" и "сниженную численность экипажа за счет автоматизации". Более того, в российской аналитической статье отмечаются "самые современные технологии", использованные в авианосце - ядерные реакторы и современные стелс-технологии. В то же время автор отмечает, что авианосец как первый представитель своего класса "никак не может сладить с многочисленными "детскими болезнями"", и "справится ли он с ними, или же недостатки приобретут хронический характер, покажет будущее". "Но вот чего совершенно невозможно отрицать, - пишет автор: - авианосец получился дорогим. Очень дорогим". Учитывая, что расходы на создание авианосца обошлись в кругленькую сумму 13 миллиардов долларов без учета стоимости авианосной ударной группы, "кто-то [в США] обязательно должен был предложить строить авианосцы "размерами поменьше, ценою подешевле"", пишет автор российской аналитической статьи.

Вторая половина российской статьи в основном посвящена анализу доклада, подготовленного корпорацией "Рэнд" (RAND) о возможных направлениях развития носителей палубной авиации ("Future Carrier Options"). Автор поясняет, что в докладе оценивается тактико-технические характеристики вариантов авианосцев водоизмещением в 70, 40, либо 20 тысяч тонн, предлагаемых вместо суперавианосца водоизмещением в 100 тысяч тонн. Говоря об авианосцах меньшего водоизмещения и меньшей стоимости, российский аналитик отмечает, что, естественно, "их боевой потенциал существенно ограничен". В конечном счете, делается вывод, идея "поступиться боевым потенциалом ради цены адмиралов совершенно не привлекает". Автор заканчивает свою аналитическую статью шуткой, в которой желает американцам удачи в строительстве легких авианосцев. По словам автора, "по недавнему опыту американских военных программ" следует ожидать, что в результате попытки удешевления авианосного флота ВМС США, скорее всего, "получат корабли в полтора раза меньше, в два раза хуже и втрое дороже существующих".

Может даже возникнуть желание согласиться с насмешкой российского стратега и, возможно, даже выразить сочувствие по поводу трудного положения российского флота, который в последние десятилетия добивался определенных успехов и, которому, наверное, с лихвой хватило и неудач. Вне всякого сомнения, многие российские лидеры до сих пор с тоской мечтают увидеть новенький, сияющий суперавианосец наподобие "Джералда Форда" с российским военно-морским стягом - Андреевским флагом с голубым крестом. Судя по всему, от этой идеи они не совсем отказались, более того, она может получить свое развитие в рамках китайско-российского партнерства, хотя этот "двусторонний вариант" по-прежнему кажется довольно неправдоподобным.

Однако зависть, которую испытывают флоты других стран, не обязательно означает, что суперавианосцы являются для ВМС США идеальным крупным боевым кораблем будущего. Многие американские военно-морские стратеги считают, что для современной морской войны авианосец устарел. Хотя они были достаточно эффективны в конфликтах - от корейской войны до операции "Несокрушимая свобода" (Operation Enduring Freedom) в Афганистане - следует сказать, что эти конфликты отличались тем, что в них участвовали противники, у которых не было средств для противостояния на море. Как это ни печально, но, к сожалению, сегодня даже у вооруженных сил Ирана или Северной Кореи, не отличающихся особой мощностью, и более отсталых, может появиться возможность уничтожать авианосцы. Не говоря уже о решительных действиях Китая и России, которые уже более полувека активно работают над решением этой проблемы.

Сторонники использования авианосцев зачастую выступают с сомнительными заявлениями о том, что пара ракет или даже торпеда фактически не смогли бы потопить эти огромные корабли. Возможно, и не смогли бы, но попытайтесь представить себе армаду, которую придется собирать, чтобы спасти поврежденный корабль такого размера. В качестве логического продолжения этого кошмара теперь представьте себе огромную и уязвимую цель, которую такая спасательная операция будет представлять для противника. Такой сценарий может привести к потере значительной части ВМС США. К сожалению, иногда приходится представить себе трагедию, чтобы ее предотвратить.

Действительно, давно пора отказаться от получившего широкое распространение культа больших авианосцев, который вопреки всем фактам и здравому смыслу по-прежнему существует в ВМС США и Конгрессе. Давайте вместо этого предпринимать решительные действия для создания более рациональной структуры ВМС, в которой особая роль будет отводиться подводным вооружениям, наряду с беспилотными и беспроводными сенсорными сетями.

Лайл Голдстайн (Lyle J. Goldstein)