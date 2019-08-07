Компания Aselsan поставит тепловизионные камеры пограничной службе Польши

ЦАМТО, 6 августа. Турецкая компания Aselsan заключила соглашение с польской компанией Siltec на продвижение в Польше своих тепловизионных камер под названием Goz-Mobil.

Как сообщает Edrmagazine.eu, после успешных испытаний, проведенных польской пограничной службой, камеры Goz-Mobil были включены в короткий список претендентов, а затем были выбраны победителем проведенного конкурса.

Таким образом, Aselsan заключила уже второй в своей истории контракт на поставку камер Goz-Mobil польской пограничной службе.

Поставка оборудования после подписания первого соглашения была осуществлена в короткие сроки, а польская пограничная служба по результатам эксплуатации выразила удовлетворение возможностями Goz-Mobil.

Камера специально разработана для ручного применения, способна работать в дневное или ночное время суток. Устройство может использоваться для различных задач, включая сбор информации наблюдение и разведку, обеспечение правопорядка.

Помимо тепловизоров, в ближайшем будущем Aselsan планирует предложить Польше и другое оборудование, включая различные электронно-оптические системы, а также авионику.