Войти
07.08.2019
ЦАМТО

Компания Aselsan поставит тепловизионные камеры пограничной службе Польши

631
0
0
Логотип Aselsan
Логотип оборонной компании Aselsan.
Источник изображения: http://ru.vector.me/

ЦАМТО, 6 августа. Турецкая компания Aselsan заключила соглашение с польской компанией Siltec на продвижение в Польше своих тепловизионных камер под названием Goz-Mobil.

Как сообщает Edrmagazine.eu, после успешных испытаний, проведенных польской пограничной службой, камеры Goz-Mobil были включены в короткий список претендентов, а затем были выбраны победителем проведенного конкурса.

Таким образом, Aselsan заключила уже второй в своей истории контракт на поставку камер Goz-Mobil польской пограничной службе.

Поставка оборудования после подписания первого соглашения была осуществлена в короткие сроки, а польская пограничная служба по результатам эксплуатации выразила удовлетворение возможностями Goz-Mobil.

Камера специально разработана для ручного применения, способна работать в дневное или ночное время суток. Устройство может использоваться для различных задач, включая сбор информации наблюдение и разведку, обеспечение правопорядка.

Помимо тепловизоров, в ближайшем будущем Aselsan планирует предложить Польше и другое оборудование, включая различные электронно-оптические системы, а также авионику.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Турция
Компании
Aselsan
Похожие новости
06.03.2017
Турция получила вертолет S-70i "Блэк Хок" польской сборки
01.12.2015
"Укроборонпром" отрабатывает c турецкими и польскими партнерами кооперацию по обновлению бронетехники
30.11.2015
«Киевский бронетанковый завод» осовременит украинскую технику
27.03.2015
Польша бьет в барабаны и гонит волну
28.01.2015
Наперегонки с «Томагавком»
25.08.2014
ADEX 2014: более 30 стран продемонстрируют оружие и технику на оборонной выставке в Баку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 23:05
  • 9
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"