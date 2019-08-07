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07.08.2019
Военное обозрение

На новейшем авианосце ВМС США "Джеральд Форд" опять возникли проблемы

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Новейший американский авианосец Gerald Ford опять не смог полноценно завершить испытания. На этот раз испытания были приостановлены по причине неполадок в работе электромагнитных подъёмников, доставляющих вооружения с нижних палуб на самолёты, сообщает The Times.

Источник изображения: US.Navy

Новейший авианосец ВМС США очередной раз прервал испытания. Как сообщает командование американского флота, причиной этого стали проблемы с электромагнитными подъемниками, а также неполадки в силовой установке корабля.

Как пишет издание, неполадки в работе выявлены у 11 электромагнитных подъёмников, которые "не соответствуют стандартам качества". По словам представителя ВМС, подъемники не имеют прототипов и были разработаны "прямо на борту корабля". Установка первых двух подъёмников выявила проблемы с дверьми, люками, а также с программным обеспечением. В настоящее время с ними работают "приглашенные специалисты".

Также сообщается, что во время испытаний возникли проблемы и с силовой установкой авианосца. Если оба ядерных реактора функционировали нормально, то в работе турбогенератора произошел сбой.

Напомним, что авианосец введен в эксплуатацию в 2017 году, однако уже тогда начали поступать жалобы на работу новых электромагнитных стартовых катапульт и систем торможения. В американских СМИ появлялись сообщения о том, что мощность катапульт недостаточна для разгона штурмовика F/A-18 Hornet с полной нагрузкой. Позже сообщалось о возникновении проблем с работой подъемников.

Напомним, Gerald Ford – самый дорогой авианосец в истории американского флота. Его стоимость составила около $13 млрд. Длина корабля – 337 м, водоизмещение – 100 тыс. тонн, скорость – до 30 узлов.. На его борту может разместиться 4.400 человек и 75 единиц авиатехники, в том числе истребители F-35. Американский флот заказал четыре таких авианосца.

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F-18
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