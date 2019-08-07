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07.08.2019
Lenta.ru

Россия создаст "космическую бензоколонку"

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Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

Россия разрабатывает проект "космической бензоколонки" — группировки роботов, предназначенных для лазерной подзарядки спутников на околоземной орбите, сообщили "Известиям" в Военно-космической академии имени Александра Можайского (Санкт-Петербург).

Прототип создаваемого космического аппарата (КА) представляет собой шарообразное изделие, в верхней и нижней полусферических частях которого размещены солнечные батареи и фотоэлектрические модули. Внутри такого робота находятся, в частности, аккумуляторы и импульсное зарядное устройство на основе ионистора (суперконденсатора), способного накапливать и передавать потребителю электрическую энергию.

В задачи группировки роботов будет входить обеспечение бесперебойной работы малых КА международной поисково-спасательной системы Cospas-Sarsat, а также спутников-ретрансляторов интернета, видео и радиосвязи.

Газета отмечает, что внедрение спутников-заправщиков позволит продлить сроки работы КА в 1,5 раза и сэкономить до трех миллиардов рублей на каждый подзаряженный КА.

В августе Минобороны России сообщило, что КА "Космос-2535" и "Космос-2536", запущенные в июле, успешно проходят испытания.

В июле в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (ЕСВС) в Брюсселе (Бельгия) состоялась демонстрация возможностей европейской системы ретрансляции данных European Data Relay System (EDRS), позволяющей практически в режиме реального времени, используя спутниковые данные, отслеживать, в частности, перемещения морского транспорта и разливы нефти.

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1 комментарий
№1
07.08.2019 20:41
Вот для такой работы и нужны на орбите плёночные космические батарейки большой площади. Более того, он могут быть использованы для затенения поверхности Земли в критичных к нагреву участков поверхности планеты в пик лета.
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