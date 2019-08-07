Американская биологическая лаборатория в Грузии несет угрозу соседним странам

Новые болезни животных и растений на территории Южной Осетии могут быть связаны с деятельностью "лаборатории Лугара" в Грузии, заявил глава службы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Южной Осетии Алан Маргиев.

Лабораторию начали строить в 2007-году, а закончили в 2011 году, отметил глава службы.

"Как раз с этого времени у нас и африканская чума свиней появилась, против которой на сегодня нет даже вакцины. И вспышка заразного нодулярного дерматита в прошлом году была. Это заболевание крупного рогатого скота, оно тоже впервые на территории республики зафиксировано", - сообщил Маргиев.

Глава ведомства также не исключил, что нашествие мраморного клопа в Южной Осетии, от которого уже пострадала Абхазия, также связано с деятельностью центра Лугара. "У нас он был найден в приграничных районах с Грузией. Мы потом выяснили, что именно в приграничных грузинских селах, которые расположены поблизости от нашей границы, этот клоп распространился в серьезных объемах, нанес большой ущерб сельхозотрасли Грузии", - сказал он.

Маргиев также считает, что мраморный клоп, из-за которого в предыдущие годы уже понесли серьезные потери сельхозпроизводители Абхазии, может быть генномодифицированным.

Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии им. Л. Сакварелидзе является продуктом сотрудничества Грузии и США в рамках подписанного в 2002 году соглашения "О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере". Договоренность о создании Центра исследования общественного здоровья под Тбилиси была достигнута в сентябре 2004 года во время визита в Тбилиси американского сенатора Ричарда Лугара.

До недавнего времени все имущество лаборатории оставалось в собственности США, но к концу 2015 года владение было передано правительству Грузии. Тем не менее, американская сторона, как и прежде, продолжает финансировать деятельность лаборатории. В национальном центре по контролю над заболеваниями заявляют, что финансирование лаборатории также осуществляется из госбюджета Грузии, говорит Eadaily.