Причиной пожара на складе боеприпасов стал человеческий фактор, точнее скажет прокуратура

По предварительным данным, причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края стал человеческий фактор, сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Причина предварительная - это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", - сказал Булгаков.

Генерал армии добавил, что арсенал подлежит расформированию.

Ранее сообщалось, что детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась. Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края.

В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. На территории Ачинского района введен режим ЧС.