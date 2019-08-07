Первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT для Нидерландов в рамках европейской программы MMF

Как сообщил авиационный веб-ресурс Scramble , 2 августа 2019 года на аэродром предприятия группы Airbus в Хетафе (Мадрид, Испания) прибыл после завершения окраски в Манчестере (Великобритания) первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT, построенный для использования ВВС Нидерландов в рамках совместной многонациональной европейско-НАТОвской программы Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) по созданию совместно эксплуатируемого парка самолетов-заправщиков. Самолет с официальным обозначением КС-30М и серийным номером 1830 (MRTT054, временная испанская регистрация EC-340, голландский бортовой номер M-001) будет проходить в Хетафе завершающие испытания и должен быть передан ВВС Нидерландов для использования в составе MMF в 2020 году.

Первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT (КС-30М) (серийный номер 1830/MRTT054, временная испанская регистрация EC-340, голландский бортовой номер M-001), построенный для ВВС Нидерландов для использования в рамках совместной многонациональной программы Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF). Хетафе (Мадрид, Испания), 02.08.2019 (с) José Luis Celada Euba / Aviapics (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

Напомним, что первыми участниками программы MMF, инициированной Европейским оборонительным агентством (European Defence Agency - EDA) в 2012 году, выступили Нидерланды и Люксембург, подписавшие в июле 2016 года соглашение с Airbus на поставку в 2020 году двух самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT для совместной эксплуатации - первый из которых теперь и построен. В июне 2017 года правительства Германии и Норвегии подписали меморандум о присоединении к программе MMF и в рамках объединенной закупки заказали пять самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT для совместной эксплуатации по данной программе. В начале 2018 года к программе присоединилась Бельгия, что повлекло за собой перевод одного из опционных самолетов в твердый заказ. Таким образом, общее число самолетов A330 MRTT, приобретаемых пятью странами-участниками для MMF, сейчас составляет восемь машин (с опционом еще на три). Все восемь самолетов будут поставлены с 2020 по 2022 годы. Контракты включают также двухлетнюю сервисную поддержку. Конкретные финансовые параметры контрактов не сообщаются.

Закупка всех самолетов A330 MRTT по программе MMF осуществляется через европейскую оборонную закупочную организацию OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement), а формальным заказчиком выступает закупочное агентство НАТО NSPA (NATO Support & Procurement Agency). Переоборудование в самолеты-заправщики А 330 MRTT самолетов А330-200, строящихся на головном сборочном предприятии Airbus в Тулузе (Франция), осуществляется на предприятии Airbus Defence and Space в Хетафе (Испания).

Самолеты по программе MMF будут формально находиться в собственности НАТО, с возможностью использования в интересах как пяти стран-участниц, так и других стран НАТО и ЕС. Пять из восьми самолетов будут базироваться на основной базе на голландской авиабазе Эйндховен, а три самолета - на "передовой" базе в аэропорту Кёльн-Бонн (Ван) в Германии.

Помимо заправочных задач, новые А330 MRTT должны будут также использоваться для перевозки личного состава и грузов и для медицинской эвакуации. Эксплуатация будет осуществляться совместно странами-участницами программы MMF путем "покупки" соответствующего необходимого количества летных часов.

18 июня 2019 года пять стран-участниц программы MMFподписали меморандум о взаимопонимании с Францией, также закупающей самолеты-заправщики А330 MRTT, относительно партнерства в отношении технического обслуживания, сервисной поддержки, подготовки личного состава и совместного использования самолетов этого типа.

Первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT (КС-30М) (серийный номер 1830/MRTT054, временная испанская регистрация EC-340, голландский бортовой номер M-001), построенный для ВВС Нидерландов для использования в рамках совместной многонациональной программы Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF). Хетафе (Мадрид, Испания), 02.08.2019 (с) José Luis Celada Euba / Aviapics (via www.facebook.com/Scramblemagazine )