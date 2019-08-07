Войти
07.08.2019
Интерфакс-АВН

Ракета "Протон-М" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ

736
0
+2
Запуск ракеты-носителя "Протон-М"
Запуск ракеты-носителя "Протон-М".
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Спутник Минобороны РФ, запущенный во вторник с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту, сообщили в министерском департаменте информации и массовых коммуникаций.

"Стартовавшая сегодня, 6 августа, в 00:56 МСК с космодрома Байконур (Республика Казахстан) ракета-носитель (РН) тяжелого класса "Протон-М" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.

Там отметили, что старт РН "Протон-М" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. После выведения на орбиту космический аппарат принят на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о том, что 6 августа с космодрома Байконур пройдет пуск ракеты-носителя "Протон". В феврале 2019 года первый замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов сообщал, что Минобороны планирует в 2019 году запустить с космодрома Байконур военный спутник. По его словам, данный пуск станет последним пуском в интересах Минобороны, проведенным на Байконуре.

"После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк", - сообщил Морозов.

Официально о типе и назначении спутника не сообщалось, однако в мае министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в 2019 году для военных планируется запустить два модернизированных спутника связи "Меридиан-М". Кроме этого, по его словам, в текущем году должно завершиться формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырёх космических аппаратов.

По словам министра, "это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за её пределами, в том числе в арктической зон".

10 июля с космодрома Плесецк были запущены космические аппараты "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538". В Минобороны сообщили, что спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для "исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания".

В министерстве также сообщали о том, что военные испытывают спутник-инспектор и спутник-регистратор.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях - внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях - для некоего воздействия на космические аппараты.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
Байконур
Плесецк
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
01.07.2014
«Ангара» не полетела: запуск отложен на неопределённый срок
07.06.2013
Ракета-носитель «Ангара»: все ближе к звездам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 07.08 15:23
  • 31
Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован к 2026 году