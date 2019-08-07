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07.08.2019
ЦАМТО

Площадку для комических пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году

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Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 6 августа. Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении "РИА Новости".

Полигон Капустин Яр принадлежит Министерству обороны РФ. В настоящее время на полигоне испытываются оборонительные и наступательные системы вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ.

В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р. Территории, которые занимали объекты, будут рекультивированы.

Работы выполняются НПО машиностроения по контракту с Роскосмосом. Стоимость работ составляет около 187 млн. руб.

С 1961 по 2008 гг. с полигона Капустин Яр был осуществлен 101 пуск ракет-носителей со 106 космическими аппаратами. При этом с площадки 107 в космос стартовало 27 ракет "Космос-3М" и К65М-Р, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Продукция
Космос-3М
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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