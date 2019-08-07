ВС Турции получили последнюю партию вертолетов CH-47F "Чинук"

ЦАМТО, 6 августа. Посольство США в Анкаре 31 июля сообщило о доставке в порт Измир последней партии заказанных в США тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук".

Поставка выполнена на фоне обострения отношений с США, включая наложенный запрет на поставки истребителей F-35. В состав последней партии вошли четыре вертолета. Таким образом, в Турцию доставлены все 11 новых CH-47F "Чинук".

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2009 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Турции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 транспортных вертолетов CH-47F "Чинук", сопутствующего оборудования и услуг, общая стоимость которых оценивалась в 1,2 млрд. долл. Планировалось, что 10 вертолетов будут переданы Сухопутным войскам, а оставшиеся будут использоваться для поддержки Сил специальных операций.

В июне 2010 года было заявлено, что Конгресс США одобрил продажу, однако из-за отсутствия достаточных финансовых средств руководство Турции перенесло сроки закупки. Также было сокращено количество приобретаемых машин до 11 ед.

Начальный контракт на поставку 6 вертолетов стоимостью 400 млн. долл. был подписан с компанией Boeing в 2011 году. Данные машины ВС Турции получили с июля по конец 2016 года. Позднее было заключено соглашение на поставку еще 5 вертолетов, которые планировалось передать заказчику в 2018 году. Как сообщил Директорат оборонной промышленности Турции (SSB), первый из пяти вертолетов CH-47F "Чинук" второй партии был передан ВС Турции 25 августа 2018 года.

Из 11 поставленных вертолетов 6 предназначены для Сухопутных войск, четыре – для ССО и один – для Министерства обороны (перевозка VIP-персон).

Турция является 19-й страной, принявшей вертолеты "Чинук" на вооружение, наряду с Аргентиной, Австралией, Канадой, Египтом, Грецией, Индией, Италией, Японией, Ливией, Марокко, Нидерландами, Испанией, Южной Кореей, Тайванем, Таиландом, ОАЭ, Великобританией и США.