Ученые проводят на МКС эксперимент по добыче минералов бактериями

Как отмечает Европейское космическое агентство, добыча минералов в космосе позволит астронавтам находиться там долгое время. Они будут обеспечены кислородом, водой и топливом

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Астронавты, работающие на борту Международной космической станции, приступили к осуществлению необычного эксперимента по извлечению бактериями нужных элементов из пород, из которых состоят астероиды, Луна и Марс. Как сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА), штаб-квартира которого расположена в Париже, оборудование, созданное британскими учеными из Эдинбургского университета, было успешно смонтировано на станции 30 июля и скоро будет запущено.

Как отмечает ЕКА, "добыча полезных ископаемых в космосе может позволить астронавтам пребывать там в течение длительного времени, обеспечивая их минералами, металлами, кислородом, водой и топливом". "Вместо того, чтобы доставлять такие материалы с Земли, что обойдется дорого в финансовом и экологическом плане, астронавты могут получить возможность использовать то, что уже существует в космосе", - отмечает космическое агентство.

Необычный эксперимент

Теперь в ходе эксперимента предстоит выявить, насколько успешно три различных вида бактерий будут развиваться и образовывать слои, называемые биопленками, в условиях невесомости. А также в условиях моделируемой марсианской гравитации, которая может быть сымитирована с помощью центрифуги.

Установленные 18 контейнеров с бактериями, каждый из которых не превышает по размеру компьютерную мышь, должны позволить определить, каким образом смоделированная на борту МКС микрогравитация может повлиять на способность бактерий извлекать из космических пород такие материалы как железо, кальций и магний.

Будут использоваться три штамма бактерий: это B. subtilis, предоставленные германским космическим агентством, а также C. metallidurans, поступившие из Центра ядерных исследований Бельгии (SCK-CEN) /Н/, и S.desiccabilis, которых отправил в космос Эдинбургский университет.

В космосе этим штаммам предстоит атаковать базальтовые породы, взятые из вулканов на Земле, - так как и лунный, и марсианский базальт состоит из тех же элементов, что и земной. По истечении определенного времени эти образцы будут возвращены на Землю для анализа. Полученные результаты могут позволить разработать технологии, применимые и на Земле, в частности, для извлечения металлов из руд, а также использования биопленок в промышленности и медицине.

Эксперимент на орбите проводится Эдинбургским университетом совместно с ЕКА и Британским космическим агентством.