Филиппины получили южнокорейский корвет

5 августа 2019 года в южнокорейской военно-морской базе Чинхэгу (Чханвон) состоялась церемония передачи филиппинскому флоту выыеденного из состава ВМС Южной Кореи корвета РСС 762 Chungju типа Pohang. Передача произведена на безвозмездной основе в порядке военной помощи. Корабль получил новое филиппинское название PS 39 Conrado Yap (в честь капитана филиппинской армии, геройски погибшего в Корейской войне) и должен прибыть на Филиппины уже в этом месяце в сопровождении филиппинского десантного вертолетного корабля-дока LD 602 Davao del Sur.

Переданный Филиппинам бывший южнокорейский корвет РСС 762 Chungju (типа Pohang), получивший новое филиппинское название PS 39 Conrado Yap. Чинхэгу (Чханвон), 05.08.2019 (с) ВМС Филиппин

Корвет РСС 762 Chungju был построен южнокорейской судостроительной компанией Korea Tacoma Shipyard (ныне Hanjin Heavy Industries) и введен в состав ВМС Южной Кореи в 1987 году, и исключен из состава флота 27 декабря 2016 года. Он является одним из 24 корветов типа Pohang стандартным водоизмещением около 1260 тонн, построенных в нескольких модификациях южнокорейскими верфями в 1980-е и в начале 1990-х годов. К этому типу относился и небезызвестный корвет РСС 772 Cheonan, потопленный 26 марта 2010 года в результате, предположительно, торпедной атаки подводной лодки КНДР. С 2009 года корабли типа Pohang начаты выводом из состава ВМС Южной Кореи, к настоящему времени из списков исключены уже девять кораблей. Головной корвет РСС 756 Pohang сейчас установлен в качестве корабля-музея в городе Пхохан, в честь которого и был назван. Из списанных кораблей корвет PCC 758 Gyeongju в 2015 году был передан Перу, корветы PCC 761 Gimcheon и РСС 765 Yeosu в 2017-2018 годах были переданы Вьетнаму, PCC 763 Jinju в 2017 году был передан Египту, а теперь РСС 762 Chungju передан Филиппинам.

Напомним, что 2014 году также ВМС Колумбии получили по аналогичной схеме выведенный из состава южнокорейского флота корвет РСС 755 Anyang (один из четырех кораблей типа Donghae, построенных в начале 1980-х годов и списанных в 2009-2011 годах).

Церемония передачи ВМС Филиппин выведенного из состава ВМС Южной Кореи корвета РСС 762 Chungju (типа Pohang), получившего новое филиппинское название PS 39 Conrado Yap. Чинхэгу (Чханвон), 05.08.2019 (с) ВМС Филиппин