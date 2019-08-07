Корейским путем

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, зачем руководству КНДР новые ракеты

Серия пусков, проведенных КНДР в последние недели, стала поводом для бурных обсуждений в самых разных странах. В 20-х числах июля две баллистические ракеты были запущены на дальность более 600 км. Анализ их траекторий показывает, что, с большой вероятностью, это новая модификация уже испытанного ранее изделия KN-23. По внешнему виду она подобна российской 9М723 комплекса "Искандер-М" и обладает возможностью маневрирования на траектории, что делает ее поражение современными противоракетными системами почти невозможным.

Следом, 31 июля и 2 августа, прошли испытания новейших крупнокалиберных ракет новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) с уникальной дальностью — более 200 км. Судя по скудной информации из северокорейских фото- и видеорепортажей, речь идет о совершенно новой системе, оснащенной средствами управления. Они позволяют уменьшить рассеивание ракет при стрельбе на столь большую дальность. И наличие такого оружия значительно меняет расклад сил в регионе.

Новая ракета для РСЗО с большой дальностью действия дает сухопутным силам КНДР возможность наносить удары по тылам оборонительной полосы Республики Корея и держать под прицелом половину территории Юга. Кроме того, если предположить оснащение новых ракет головками самонаведения, то КНДР получает максимально недорогое и эффективное средство против корабельных группировок в непосредственной близости от своей территории. Это заметно усложнит применение авианосных ударных групп в случае конфликта на Корейском полуострове. Но оснащение таких ракет ядерными боевыми частями (ЯБЧ) в случае с КНДР маловероятно — ее возможности здесь весьма ограничены и для небольшого количества ЯБЧ скорее будут использованы более серьезные ракеты.

Что касается KN-23, то здесь вполне уместно сравнение их с 9М723 комплекса "Искандер-М", который стал в своем классе эталоном и образцом для подражания. Какие основные черты позволяют судить об их схожести?

Во-первых, это компактная аэробаллистическая твердотопливная ракета с органами управления, которые обеспечивают маневрирование на всех стадиях полета. Во-вторых, мобильная пусковая установка с хранением двух ракет в закрытом кузове, с самостоятельной топопривязкой, которая необходима для прицеливания, и с оперативным пуском с минимальными затратами времени. В-третьих, как отметили по итогам последних пусков американские военные, маневрирование на траектории полета — это уникальное свойство "Искандера", а теперь и новой ракеты малой дальности КНДР.

Что касается дальности действия, то тут надо вспомнить про ограничения ДРСМД, в условиях которых создавалась 9М723 комплекса "Искандер-М" и которых нет для Северной Кореи. Вполне вероятно, что если бы не ДРСМД, то ракеты "Искандера" при тех же габаритах имели бы дальность до 700 км за счет более мощного и чуть более объемного двигателя.

Столь мобильные и компактные ракетные комплексы также способны значительно изменить соотношение сил на Корейском полуострове. Они могут применяться практически с любой точки территории КНДР. И дальность в 700 км означает, что под ударом находится вся территория Южной Кореи и даже внушительная часть Японии. Другой немаловажный фактор — с учетом возможной массовой замены уже морально устаревших жидкостных ракет SCUD на новый комплекс получается значительное многократное увеличение ракетного потенциала КНДР за счет их высокой точности.

Новые комплексы, также как и "Искандер-М", обладают повышенной выживаемостью в современных условиях — они мобильны, могут быть скрытно развернуты, так как не требуют для применения подготовленных площадок, способны оперативно провести подготовку к пуску и не менее оперативно изменить свою локацию после удара. Это идеальное оружие неядерной войны для стран третьего мира.

Конечно, появление таких комплексов произошло не на пустом месте — ракетная программа КНДР ведется уже много лет и является, видимо, одним из основных приоритетов политического руководства страны. Ее начало было положено еще в 1970–1980-х годах, когда были запущены работы по улучшению советских комплексов SCUD (9К72). СССР не оказывал КНДР какой-то серьезной помощи в развитии этих технологий. Но амбиции присутствовали, и Северная Корея начала активные поиски партнеров по развитию собственного ракетостроения.

Такими партнерами оказались Ирак и Пакистан. Отмечались также контакты с Аргентиной и Бразилией, которые вели самостоятельные работы по ракетной технике. В итоге совместно в Багдадом были созданы более дальнобойные модификации ракет комплекса SCUD, которые поступили на вооружение и в Северной Корее, и в Ираке. Одновременно КНДР стала одним из экспортеров подобных комплексов в страны третьего мира. А после ухода с арены ракетостроителей Садама Хуссейна его место в числе партнеров Пхеньяна занял Тегеран — общие черты некоторых иранских комплексов средней дальности и ракетных систем КНДР для специалистов не являются секретом, а это говорит как минимум об обмене технологиями.

За последние несколько лет Северная Корея очень серьезно продвинулась в этой отрасли. Можно вспомнить и испытания твердотопливных ракет для подводных лодок, и успешный пуск первой межконтинентальной ракеты несколько лет назад. Теперь же появились реальные фронтовые комплексы, которые обеспечивают оперативное решение любых задач на Корейском полуострове и вокруг него. Целями для них могут быть любые штабы, базы, военно-технические центры, позиции ЗРК "Пэтриот", а в перспективе даже авианосные ударные группы. И следует отметить, что именно ракетные успехи КНДР обеспечили то, что против этой страны уже много лет никто не планирует никаких реальных военных действий и операций.

Таким образом Северная Корея показывает другим странам третьего мира вариант решения вопроса целостности своей территории и обеспечения безопасности от внешних угроз. Создание фронтовых ракетных комплексов значительно дешевле, чем разработка стратегических систем средней или межконтинентальной дальности, но в большинстве ситуаций решает те же самые вопросы — гарантирует защиту территории от нападения извне. Такой вариант обеспечения стратегической стабильности подтверждает и интерес к комплексам "Искандер-М" со стороны ряда государств. Вполне вероятно, и новые северокорейские комплексы имеют большой экспортный потенциал. Похоже, Кимы открыли новый мировой секрет: ракеты гарантируют неприкосновенность. И это "ноу-хау" может получить распространение.

Дмитрий Корнев — военный эксперт, главный редактор портала Militaryrussia

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