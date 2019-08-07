Модернизированные "Супер Сухие" поступят в войска в 2020 году
Многоцелевые истребители Су-30СМ.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС
Первые модернизированные Су-30СМ1 будут переданы в войска в 2020 году. Самолеты получили новые двигатели - это сделает их маневреннее в бою. Истребители смогут сбрасывать скорость и зависать в воздухе как вертолеты.
Первые модернизированные Су-30СМ1 будут переданы в войска в 2020 году. Самолеты получили новые двигатели - это сделает их маневреннее в бою. Истребители смогут сбрасывать скорость и зависать в воздухе как вертолеты.
Продвинутые "Супер Сухие" смогут засекать противника на расстоянии больше 100 км. Кроме того, самолеты будут расходовать меньше топлива.
В 2021 году из Су-30СМ1 будет сформирована новая эскадрилья ВКС РФ.
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