Модернизированные "Супер Сухие" поступят в войска в 2020 году

Первые модернизированные Су-30СМ1 будут переданы в войска в 2020 году. Самолеты получили новые двигатели - это сделает их маневреннее в бою. Истребители смогут сбрасывать скорость и зависать в воздухе как вертолеты.

Первые модернизированные Су-30СМ1 будут переданы в войска в 2020 году. Самолеты получили новые двигатели - это сделает их маневреннее в бою. Истребители смогут сбрасывать скорость и зависать в воздухе как вертолеты.

Продвинутые "Супер Сухие" смогут засекать противника на расстоянии больше 100 км. Кроме того, самолеты будут расходовать меньше топлива.

В 2021 году из Су-30СМ1 будет сформирована новая эскадрилья ВКС РФ.