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07.08.2019
Известия.ru

Модернизированные "Супер Сухие" поступят в войска в 2020 году

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Многоцелевые истребители Су-30СМ
Многоцелевые истребители Су-30СМ.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Первые модернизированные Су-30СМ1 будут переданы в войска в 2020 году. Самолеты получили новые двигатели - это сделает их маневреннее в бою. Истребители смогут сбрасывать скорость и зависать в воздухе как вертолеты.

Первые модернизированные Су-30СМ1 будут переданы в войска в 2020 году. Самолеты получили новые двигатели - это сделает их маневреннее в бою. Истребители смогут сбрасывать скорость и зависать в воздухе как вертолеты.

Продвинутые "Супер Сухие" смогут засекать противника на расстоянии больше 100 км. Кроме того, самолеты будут расходовать меньше топлива.

В 2021 году из Су-30СМ1 будет сформирована новая эскадрилья ВКС РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
2020-й год
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