Войти
07.08.2019
ТАСС

SpaceX собирается наладить регулярные групповые запуски микроспутников по цене $2,25 млн

725
0
0
Запуск ракеты Falcon 9 SpaceX у побережья Флориды
Запуск ракеты Falcon 9 SpaceX у побережья Флориды.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Общий груз микроспутников должен составлять до 150 кг

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода микроспутников различных операторов общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн. Об этом говорится в информации, размещенной в понедельник на сайте этой компании.

"Программа долевого участия в запуске микроспутников SmallSat предоставит операторам малых спутников регулярные целевые миссии Falcon 9 на солнечно-синхронную орбиту. Доставка полезного груза массой до 150 кг будет обходиться всего в $2,25 млн", - уточнили в SpaceX.

Компания обещала, что такие запуски не будут зависеть от плановых выводов крупных спутников и не будут подвержены отсрочкам из-за проблем у клиентов. SpaceX также посулила снисходительный подход к тем заказчикам, которые по тем или иным причинам будут вынуждены внести изменения в планы вывода микроспутников и бронировать места на других носителях.

В конце июня SpaceX запустила на орбиту 24 спутника связи, исследовательскую лабораторию и атомные часы.

В декабре 2018 года SpaceX уведомила федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США о намерении привлечь дополнительное финансирование на сумму $500 млн под проект Starlink. Для этого предприятие осуществило эмиссию ценных бумаг по цене $186 за акцию.

Starlink разработан в 2015 году компанией SpaceX для обеспечения глобального доступа к высокоскоростному интернету. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тыс. спутников. Реализация первого этапа проекта - запуска 800 спутников при численности персонала компании 1,2 тыс. человек - требует вложений в размере $3,5 млрд. По оценке SpaceX, размещение на орбите всех 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
ИТ
Похожие новости
20.11.2018
SpaceX разрешили запустить 11943 спутника
04.10.2016
NASA изучает вопрос о покупке дополнительного числа мест на "Союзах" в 2019 году
19.09.2016
Американцы отказались от автономных боевых роботов
21.09.2015
Российские спутники раздадут интернет за 10 долларов в месяц
27.10.2014
Макеты в космос не летают
26.08.2013
Звездные войны все ближе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 22:39
  • 29
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 07.08 22:27
  • 12
Военно-промышленная база и тыловое обеспечение войн будущего
  • 07.08 22:21
  • 79
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 07.08 22:00
  • 2
"Охотник" станет напарником Су-57
  • 07.08 21:24
  • 3
Стоп-менеджеры
  • 07.08 20:56
  • 7
Polityka (Польша): военный флот России находится в таком плохом состоянии, что представляет угрозу для самого себя
  • 07.08 20:50
  • 1
Турции готовят украинский сценарий
  • 07.08 20:46
  • 1
"Роскосмос" вслед за SpaceX снизил цены
  • 07.08 20:41
  • 1
Россия создаст "космическую бензоколонку"
  • 07.08 20:32
  • 1
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом
  • 07.08 17:59
  • 3
Су-57: количество или качество?
  • 07.08 17:52
  • 6
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 07.08 16:53
  • 23
Военный аэродром сделали невидимым
  • 07.08 15:52
  • 32
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 07.08 15:23
  • 31
Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован к 2026 году